Sağlık Bakanı Koca’nın açıklaması tepki çekti

Türkiye’de corona virüsü salgınında peş peşe rekorlar kırılırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamaları tepki çekti. Bakan Koca, dün, güncel verileri açıkladığı paylaşımında “Virüs eski gücünde değil. Artan sayılar sebebiyle endişelenmeye mahal yok. Büyüklerimizi ve kronik hastalıkları olanları koruyup, kişisel tedbirlere uyarak normal hayatımıza devam edeceğiz. Aşılarımızı ihmal etmeyelim. Kendi gücümüz Turkovac var” dedi.





KOCA’DAN ‘GRİP’Lİ SAVUNMA





Bakan Koca, bugün ise ilk önce Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açılışında, sonra ise corona virüsü verilerini duyurduğu paylaşımında ‘endişe etmeyiniz’ ifadelerini tekrarladı. Koca, Giresun’da yaptığı açıklamada “Artan vaka sayıları konusunda sağlık bakanınız olarak yüksek sesle söylüyorum. Endişe etmeyiniz. Hastalık eski günlerindeki gücünde değil. Grip olan vatandaşlarımızın sayısını günlük olarak ilan etsek benzer manzaralarla karşılaşırız. Müsterih olunuz” dedi.





Fahrettin Koca, akşam saatlerinde güncel verileri duyurduğu paylaşımında da “Vaka sayılarında görülen Omicron varyantı kaynaklı artış umut kırıcıymış gibi anlaşılmamalı. Virüs eski gücünde değil. Salgının endişe verici dönemi artık geride kaldı. Tedbirlere uyarak, aşılarımızı aksatmadan hayatımıza devam edeceğiz. Dünyanın gündemi normale dönüyor” ifadelerini kullandı.





PROF. DR. CEYHAN: CİDDİ SONUÇLAR DOĞURABİLİR





Yeni vaka sayısında art arda rekorlar kırılırken, Bakan Koca’nın ‘endişe etmeyiniz’ yönündeki açıklamalarına uzmanlardan tepki geldi.









Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan bugün yaptığı paylaşımda, ‘endişeye gerek yok, virus eski gücünde değil’ şeklindeki ifadelere tepki gösterdi, ‘ciddi sonuçlar doğurabilir’ dedi.





Sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Ceyhan, şunları belirtti:





* Gerçekten endişeye gerek yok mu? ‘Endişeye gerek yok, virus eski gücünde değil’ şeklinde açıklamalar ve önlemlerin kaldırılması ciddi sonuçlar doğurabilir:





1) Hukuki sorunlar: COVID 19 ölümleri önlenebilir ölümlerdir. Aşı önerdik ama yaptırmadı demek, kısıtlamaları kaldırmanın doğurduğu sonuçları ortadan kaldırmaz. Önceki yıllara ait; aşı olmadığı için hayatını kaybettiği veya sakat kaldığı iddiasıyla kişiler ve aileleri tarafından açılmış çok sayıda tazminat davası vardır. Sağlık Bakanlığı'nın ve Bilim Kurulu'nun Hukuk Kurulu'ndan görüş alması uygun olacaktır.





2) Etik problemler: Salgını kendi haline bırakmak, alınabilecek bütün önlemleri almamak her gün 200 ölüme ve yaşayanlarda çok sayıda sakatlığa yol açmaktadır. Ekonomik ve sosyal gerekçeler, sağlığın önüne konamaz. İnsanlığın birinci hakkı sağlıklı yaşamaktır. Kaldı ki, salgın ortamında önlemleri azaltmak ekonominin düzelmesine olumlu katkıda bulunmaz.





3) Ekonomik problemler: Önlemleri azaltıp, salgınla hastanelerde savaşmak, önlemleri artırıp hasta sayısını azaltmaktan çok daha pahalı bir yöntemdir.





“CİDDİ KALP DAMAR VE SİNİR SİSTEMİ SORUNLARI GELİŞEBİLİR”





4) Tıbbi problemler: Omicron geçirenlerde uzun sürede hangi sorunların ortaya çıkacağını bilmiyoruz. Ciddi kalp damar ve sinir sistemi sorunları gelişebilir.





5) Epidemiyolojik problemler: Omicron'un son varyant olduğunun ve salgının toplumsal bağışıklık oluşturacağının garantisi mi var? Bazı ülkelerde vaka sayılarının azalmaya başlaması salgının biteceğini göstermez. Şimdiye kadar 4 dalga yaşadık. Her dalganın bir iniş kolu vardı. Pandemi bitiyor dediler, bitti mi? Yaz geliyor, bitiyor dediler, bitti mi? İki kez aynı virusla, iki kez de yeni varyantlarla dalgalar yaşandı. Virusun bulaşını bu kadar kolaylaştırırsak, yeni varyantların gelişmesi de kolaylaşacaktır.





6) Pandeminin geleceği ile ilgili problemler: Vaka sayısının saptayamadıklarımızla birlikte çok yüksek olduğunu, ancak virusun kalıcı bağışıklık bırakmadığını biliyoruz. Pandemi devam ettikçe halka moral vermek için durumun iyi olduğunu söylemek insanların daha uzun süre hastalıkla ve ölümle birlikte yaşamasına, yakınlarının kaybına, endişeyle beklemelerine yol açmaktadır. Umarım bu yaklaşımı yeniden değerlendiririz.





“BİR SAĞLIK BAKANI İÇİN TARİHE GEÇECEK AÇIKLAMA”





Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala, Koca’nın dünkü açıklamasını, “Ölüm sayıları artarken endişelenmemek elde değil, hele epidemioloji bilenler için… Bir Sağlık Bakanı için tarihe geçecek bir açıklama maalesef” ifadeleriyle yorumlamıştı.





Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bengi Başer de Bakan Koca'nın dünkü açıklamasını, “Virüs eski gücünde mi bilemiyorum ama ben ölen 210 kişi görüyorum” şeklinde değerlendirmişti.





SALGINDA SON DURUM: VAKA SAYISI 95 BİN SINIRINDA





Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre, bugün 94 bin 783 yeni vaka tespit edilirken, 174 kişi hayatını kaybetti. Bir günde, 440 bin 17 test yapılırken, 83 bin 261 kişi sağlığına kavuştu.





Bakanlığın açıkladığı 28 Ocak Cuma gününün verilerine göre, 93 bin 586 vaka tespit edilirken, 210 kişi yaşamını yitirmişti. Dün, 438 bin 252 test yapılmış ve 85 bin 503 kişi iyileşmişti.