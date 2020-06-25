Samanyolu Haber /Gündem / Sağlık Bakanı Koca o iddiayı yalanladı /25 Haziran 2020 23:09

Sağlık Bakanı Koca o iddiayı yalanladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün yayılma hızının yavaşladığı yönündeki iddianın gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında küresel ölçekte en yüksek günlük vaka sayısının yeni açıklandığını belirterek, "'Virüsün yayılma hızı azaldı' kanısı yanlış" dedi.

Twitter hesabından açıklama yapan Koca, virüsün yayılma hızında bir değişim olmadığını belirtirken, "Virüsün yayılma hızı şu anda bize bağlı" dedi.

Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"VİRÜSÜN YAYILMA HIZI AZALDI. Kulaktan kulağa yayılan bu kanı yanlıştır. Bilim, bize yayılma hızının azalmadığını gösteriyor. Dünya Sağlık Örgütü, salgının başından bu yana küresel ölçekte en yüksek günlük vaka sayısını daha yeni açıkladı. Virüsün yayılma hızı şu anda bize bağlı."
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