Samanyolu Haber /Gündem / Sağlık Bakanı Koca rüşvet iddialarını niye cevaplamıyor? /18 Temmuz 2020 10:23

Sağlık Bakanı Koca rüşvet iddialarını niye cevaplamıyor?

AKP hükümeti ABD merkezli ilaç şirketi Alexion’ın 2010-2015 yılları arasında Sağlık Bakanlığı yetkililerine 1,3 milyon dolar değerinde rüşvet verdiği iddialarına yanıt vermekten ısrarla kaçınıyor.

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ABD’de soruşturmalara konu olan söz konusu iddialar basında yer almış, TBMM'de muhalefet milletvekilleri tarafından verilen soru önergesiyle Sağlık Bakanlığı'na sorulmuştu. Önergelerde kimlerin rüşvet aldığının açıklanması istendi. Ancak aradan haftalar geçmesine rağmen ne bakanlık ne de hükümetin herhangi bir yetkilisinden iddialara dair herhangi bir açıklama gelmiş değil.

DUYMADIK DİYEMEZSİNİZ

Rüşvet iddialarını gündeme getiren İstanbul Tabip Odası (İTO) Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın iddialara yanıt vermesini istedi. Yapılan açıklamada “İstanbul Tabip Odası olarak tekrar soruyoruz, ne zaman yanıt vereceksiniz? Görmedik, duymadık, bilmiyoruz diyemezsiniz. Bu iddialar korkunç. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konu ile ilgili açıklama yapmalıdır” denildi.

NE OLMUŞTU?

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu belgelerine göre Alexion Pharmaceuticals Şirketi, ABD’de Rüşvetin Önlenmesi ve Yabancı Ülkelerde Yolsuzluk Uygulamaları Kanunu uyarınca 21 milyon dolar para cezasına çarptırıldı. Belgelerde AKP’li eski Sağlık Bakanları Recep Akdağ ile Mehmet Müezzinoğlu dönemlerini kapsayan yıllarda Alexion Türkiye’nin çok nadir görülen iki hastalığın (atipik hemolitik üremik sendrom ve paroksizmal noktürünal hemoglobinüri) tedavisinde yeri olan ve dünyanın en pahalı ilaçları arasında yer alan Soliris marka ilaç hakkında düzenlemelerin yapılabilmesi için bakanlık yetkililerine 1,3 milyon dolar değerinde rüşvet verdiği iddia edilmişti. Şirketin bu şekilde 6.6 milyon dolar haksız kazanç sağladığı kaydedilmişti.
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