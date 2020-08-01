Samanyolu Haber /Gündem / Sağlık Bakanı Koca son rakamları açıkladı /01 Ağustos 2020 21:06

Sağlık Bakanı Koca son rakamları açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye'deki corona virüsü salgınıyla ilgili güncel verileri paylaştı.

SHABER3.COM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin günlük corona virüsü tablosunu açıkladı. Verilere göre yapılan 44 bin 846 testle birlikte toplam test sayısı 4 milyon 845 bin 669’a ulaştı.

Bugün tespit edilen 996 vakayla beraber toplam vaka sayısı 231 bin 869’a çıktı. 19 kişinin daha corona nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı da 5 bin 710’a yükseldi.

Son 24 saatte 981 hasta toplamda ise 215 bin 516 kişi sağlığına kavuştu. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 8,7 ağır hasta sayısı ise 586 oldu.

BAKAN KRİTİK 5 İLİ AÇIKLADI

Tedbire ihityaç olduğunu altını çizen Sağlık Bakanı Koca yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu 5 ili açıkladı.

Bakan Koca’nın paylaşımı şu şekilde:

* Tedbire ihtiyaç var: Günlük yeni hasta sayımız 1.000 sınırında. Bu sayının altına inmek için 33 gün süren bir çabamız olmuştu.

* Yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu iller: Ankara, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Konya.

* 36 ilimizde ise 3 gündür yeni ağır hastamız olmadı.



DÜN 982 VAKA GÖRÜLMÜŞTÜ

Bakan Koca’nın açıkladığı 31 Temmuz corona virüsü tablosuna göre 17 kişi hayatını kaybetmiş, 982 vaka tespit edilmiş ve 996 kişi iyileşmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sağlık Bakanı Koca son rakamları açıkladı Sonraki Haber >>

Fethullah Gülen Hocaefendi'den bayram mesajı

Fethullah Gülen Hocaefendi'den bayram mesajı

Hatay Baro Başkanı polise soru sordu, ailesinin yanında gözaltına alındı

Hatay Baro Başkanı polise soru sordu, ailesinin yanında gözaltına alındı

Nadira Kadirova’nın annesi AKP’li Şirin Ünal’a seslendi

Nadira Kadirova’nın annesi AKP’li Şirin Ünal’a seslendi

Korkunç kaza: Uçak evin üzerine düştü

Korkunç kaza: Uçak evin üzerine düştü

Konsolosluk krizinde ilginç görüntüler

Konsolosluk krizinde ilginç görüntüler

Kapısı açılan araçtan düştü

Kapısı açılan araçtan düştü

Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü

Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü

'Biz oraya intikam için gittik'

'Biz oraya intikam için gittik'

MİT’in hazırladığı listeler KHK’lara eklendi

MİT’in hazırladığı listeler KHK’lara eklendi

Merhum Açıkkollu'nun ilk kez görüntüsü yayınlandı

Merhum Açıkkollu'nun ilk kez görüntüsü yayınlandı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:25:04