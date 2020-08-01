Sağlık Bakanı Koca son rakamları açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin günlük corona virüsü tablosunu açıkladı. Verilere göre yapılan 44 bin 846 testle birlikte toplam test sayısı 4 milyon 845 bin 669’a ulaştı.





Bugün tespit edilen 996 vakayla beraber toplam vaka sayısı 231 bin 869’a çıktı. 19 kişinin daha corona nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı da 5 bin 710’a yükseldi.





Son 24 saatte 981 hasta toplamda ise 215 bin 516 kişi sağlığına kavuştu. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 8,7 ağır hasta sayısı ise 586 oldu.



