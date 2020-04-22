Samanyolu Haber /Gündem / Sağlık Bakanı Koca'dan aşı açıklaması /22 Nisan 2020 20:56

Sağlık Bakanı Koca'dan aşı açıklaması

Aşı çalışmaları ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, "Daha önce söylediğim gibi aşı geliştirme ile ilgili çalışmalar 6 merkezde devam ediyor. Aşı ile ilgili İngiltere Sağlık Bakanı ile görüştüm. 'Her şey yolunda giderse aşı ne zaman kullanılır' soruma Eylül ayından önce zor yanıtını verdi" dedi.

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Bakan Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası, Bakanlık Bilkent Yerleşkesinde açıklamalarda bulundu.

“EYLÜL’DEN ÖNCE ZOR”

Türkiye'deki aşı çalışmalarına değinen Bakan Koca şu ifadeleri kullandı;

*Şu an 6 merkezde devam ediyor. 3 merkezimizde virüsün izolasyonu sağlandı. Bu noktadaki gelişmeler oldukça bilgilendirmiş olacağız.

*Dünyadaki gelişmeler, insanlara uygulanma noktasında yol aldığını söyleyenler İngiltere oldu. İngiltere Sağlık Bakanı ile bugün görüştüm, detaylı bir şekilde konuştuk.

*Bu dönemde koruyucu ekipmanla ilgili talepleri olmuştu, dün de izni vermiştik. Bu anlamda da Türkiye, İngiltere'ye ikinci kez yardım etme konusunda adım atmış oldu.

*Hem İngiltere'nin hem de bizim bilim insanlarımızın karşılıklı bilgi alışverişi ve tecrübe paylaşımı olacak. Aşı ise, her şey iyi giderse Eylül'den önce kullanımının şu an söz konusu olmadığını ifade ettiler.
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