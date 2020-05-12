Sağlık Bakanı Koca'dan 'AVM kuyruğu' eleştirisi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs tedbirlerinin kısmi olarak gevşetilmeye başlatılmasıyla AVM'lerin açıldığı ilk günde oluşan kalabalığa ilişkin, kurallara uyulmadığını belirterek, "Risk devam ediyor. Mecbur değilsek evde kalalım" dedi.



Türkiye’nin yeni tip Koronavirüs'le (Covid-19) mücadele kapsamında aldığı önlemleri gevşetmeye başladığı bir döneme girilmesiyle ilk olarak AVM'ler ve berberler kapılarını açtı. Bakan Koca, AVM'lerin açıldığı ilk günde ortaya çıkan manzara nedeniyle vatandaşları uyardı.

Konuya ilişkin Twitter'dan paylaşım yapan Koca şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, AVM önlerinde uzun kuyruklar, AVM kapılarında yığılmalar oluştu. Sosyal mesafe kuralına çoğunlukla uyulmadı. Maske takmayanlara bile rastlandı. Ne maske, ne sosyal mesafe, tek başına koruyucu değil. Tedbirler tam olmalı. Risk devam ediyor. Mecbur değilsek evde kalalım."