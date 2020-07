Sağlık Bakanı Koca'dan 'Survivor' uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Survivor' kutlamalarını eleştirdi. Koca, ''Tedbirlere uymayan hayranlarla ünlüler, gözden biraz izole olmalı'' dedi.





Bu yıl Ünlüler-Gönüllüler olarak ekranlara gelen Survivor 2020 yarışmasında şampiyon belli oldu. Yaklaşık 5,5 aydır Dominik Cumhuriyeti'nde kalarak şampiyon olabilmek adına mücadele eden yarışmacılardan Barış ve Cemal Can arasında final heyecanı yaşandı. İstanbul'da düzenlenen naklen yayın ile finalistlerden Cemal Can ile Barış arasında yapılan SMS oylaması sonucunda Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven oldu.





Twitter üzerinden kutlamaları eleştiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:





''Survivor 2020 final programında, Covid-19 tedbirlerine uyulmaması tepkilere yol açtı. Tepkiler haklı. Düğün yeri, pazar yeri, dolmuş yeri uyarılarına show amaçlı ortamlar çok daha fazla dâhil. Tedbirlere uymayan hayranlarla ünlüler, gözden biraz izole olmalı''