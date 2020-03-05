Samanyolu Haber /Gündem / Sağlık Bakanı Koca'dan uyarı: Yurt dışından dönenler kendini izole etsin /05 Mart 2020 22:38

Sağlık Bakanı Koca'dan uyarı: Yurt dışından dönenler kendini izole etsin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yurt dışına gidenlerin ülkeye döndükten sonra 14 gün evde kendilerini rica ediyorum izole etsinler." uyarısında bulundu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs'e (Kovid-19) ilişkin yaptığı açıklamada, "Devreye aldığımız etkili önlemlerle bugüne kadar hastalığı ülkemizden uzak tutmayı başardık.Yurt dışına gidenlerin ülkeye döndükten sonra 14 gün evde kendilerini rica ediyorum izole etsinler." uyarısında bulundu. 

Koca, "Her geçen gün Çin'de görülen vaka sayısının hızı azaldı, Çin dışı bölgelerde hız arttı.  İtalya ile birlikte Avrupa bölgesinde bunun artabileceği endişesi taşıyoruz. Bundan dolayı bu süreçte Wuhan kentinden kaynaklanan Koronavirüs'le ilgili ülke olarak çok güçlü bir sınav verdik. Ama devamında maalesef Avrupa ülkeleri ve komşu ülkeler alınması gereken tedbirleri almaması ve ağırdan alması nedeniyle, İtalya ile kararın alınmaması, Güney Kore ile tedbirin alınmaması... Biz her dönemde erken tedbir aldık." diye konuştu. 

Koca, "Bu süreçte Çin'de kaynak bulan bu virüs Türkiye'ye bulaşmadı. Salgın içimizde dediğimizde medyadan bunu farklı algılayanlar olmuştu. Bizim şu an 5 ülke ile sınır ve hava yolu kısıtlamamız oldu. Diğer ülkelerle olmadı. 84 ülkede görülmeye başladı. Yurtdışına giden ve dönen herkes potansiyel virüs taşıyıcısı olarak karşımızda. 14 güne kadar karşınıza hastalık olarak çıkmayabilir. Dolayısıyla bu anlamda içimizde diye söyledim. Her an, bugün, yarın, yarından sonra bu sınırlarımızdaki kontrolsüzlük, Avrupa'da alınan tedbirsizlik ülkemizi risk altına sokmakta." ifadesini kullandı. 

Koca şunları kaydetti: 

Vatandaşımızı daha çok bilgilendiren ve vatandaşımızın da uyarılarımızı hassasiyetle dikkate almasını öneriyoruz. 

Yurt dışına gidenlerin ülkeye döndükten sonra 14 gün evde kendilerini rica ediyorum izole etsinler. Dışarı çıkacaklarsa maskelerini taksınlar. Gribal enfeksiyon başlarsa yine maskeyle sağlık kurumlarına gitsinler.

Gençlerin bu virüsü genelde taşıdığı, hafif atlattığı ama yaşlı hastalar için oluşturabilecek bir durum olabilir.

Şu dönemde çalışılan numune sayısı 1363. Bunlardan pozitif olan hiçbir tane bile olmadı.

İran'dan gelip gözlem altına aldığımız 53 vatandaş var. Kum ve Meşhed öyküsü olanlardan da olumsuz bir durum yok, onlar da 68 yolcu. Herhangi bir pozitif vakamız olmamıştır.
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