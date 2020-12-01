Sağlık Bakanı Koca'nın paylaşımına sosyal medyadan tepki yağdı

Halkın salgın günlerinde dahi balık istifi şekilde toplu taşıma kullanarak işe gitmek zorunda olmasının sorumlusu iktidar, milyonlarca emekçiyle dalga geçercesine toplu ulaşımdaki yoğunluk nedeniyle halka tepki gösterdi.





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tez canlı davranır, işimize yetişme telaşıyla kalabalık demeden OTOBÜSE binersek, işimize bir daha ulaşamayacağımız bir yolculuğa çıkabiliriz. Anlık bir ihmalin nelere yol açtığını görelim. Tedbir kişisel sağlığımızın güvencesi olduğu kadar toplumsal sorumluluğumuz da" derken, bu sözler büyük tepki çekti.





Bakan Koca'nın sosyal medyadan yaptığı bu paylaşımın altında çok sayıda tepki mesajı yer aldı.





O mesajlardan bir bölümü şöyle:



















