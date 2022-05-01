Sağlık Bakanı Koca'nın üniversitesi 'bağış' arsasına çökmüş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Medipol Üniversitesi için imar planı değiştirdi. Bakanlık, İstanbul Üsküdar’daki Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi’nin hemen yanında yer alan 4 bin 164 metrekarelik alanı konut alanı ve ortaöğretim tesisleri alanı statüsünden “yüksek öğretim tesisi alanına” dönüştürdü.







Birgün'ün haberine göre İmar planı raporunda plan değişikliğinin Medipol Üniversitesi için yapıldığını belirtilerek, “Değişikliğe konu alan 4 bin 164 metrekare olup üniversite hastanesi kullanımına uygun olarak yüksek öğretim tesis alanı olarak planlanmıştır” denildi. Alanın yapılaşma koşulu ise zemin+5 kat olarak belirlendi.





Medipol için imar planları değiştirilen alanın 721 metrekarelik bölümü Medipol’ün kurucu vakfı Türkiye Eğitim Sağlık ve Araştırma Vakfı’na (TESA) ait olduğu ve 2 bin 720 metrekarelik kısmının ise Maliye Hazinesi’ne ait olduğu belirtildi. TESA, alanın Maliye Hazinesi’ne ait bölümünü ise eğitim ve öğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere ihaleyle kiraladı.





OKUL İÇİN BAĞIŞLANMIŞTI





Ancak Medipol’ün Maliye Hazinesi’nden kiraladığı alanın bir bölümü de daha önce tartışmalara neden olmuştu. Ş.E. isimli bir yurttaş, geçen yıllarda Medipol Hastanesi’nin otoparkı olarak kullanılan alanın babası tarafından okul yapılması için kamuya bağışlandığı belirterek dava açmıştı.





İstanbul Anadolu 31’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki davada, arsanın durumunun tespit edilmesi için bir de bilirkişi raporu hazırlatıldı. Raporda, arsanın sahibi tarafından 1994’te ortaokul alanı olarak kullanılmak üzere Maliye Hazinesi’ne bağışlandığı ancak arsanın amacına uygun kullanılmadığı vurgulandı. Ş.E. ise arsanın 2016’nın sonuna kadar arazinin atıl bırakıldığını ardından da Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi tarafından otopark olarak kullanılmaya başladığına dikkat çekti. Ş.E., arsanın 1994 ile 2017 yılları arasında atıl bırakıldığını belirtti. Amacına uygun kullanılmayan arsanın kendilerine iade edilmesini talep etti.



