Samanyolu Haber /Gündem / Sağlık Bakanı Koca'nın üniversitesi 'bağış' arsasına çökmüş /01 Mayıs 2022 12:33

Sağlık Bakanı Koca'nın üniversitesi 'bağış' arsasına çökmüş

Bakan Koca’nın kurucusu olduğu Medipol Üniversitesi için Üsküdar’daki 4 bin 164 metrekarelik bir alanın imar planı değiştirildi. Arazi, konut ve ortaöğretim tesisleri alanından ‘yüksek öğretim tesisi alanına’ dönüştürüldü. Arazinin ise daha önce bir vatandaş tarafından okul yapılması için bağış yapıldığı ortaya çıktı.

SHABER3.COM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Medipol Üniversitesi için imar planı değiştirdi. Bakanlık, İstanbul Üsküdar’daki Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi’nin hemen yanında yer alan 4 bin 164 metrekarelik alanı konut alanı ve ortaöğretim tesisleri alanı statüsünden “yüksek öğretim tesisi alanına” dönüştürdü.

Birgün'ün haberine göre İmar planı raporunda plan değişikliğinin Medipol Üniversitesi için yapıldığını belirtilerek, “Değişikliğe konu alan 4 bin 164 metrekare olup üniversite hastanesi kullanımına uygun olarak yüksek öğretim tesis alanı olarak planlanmıştır” denildi. Alanın yapılaşma koşulu ise zemin+5 kat olarak belirlendi.

Medipol için imar planları değiştirilen alanın 721 metrekarelik bölümü Medipol’ün kurucu vakfı Türkiye Eğitim Sağlık ve Araştırma Vakfı’na (TESA) ait olduğu ve 2 bin 720 metrekarelik kısmının ise Maliye Hazinesi’ne ait olduğu belirtildi. TESA, alanın Maliye Hazinesi’ne ait bölümünü ise eğitim ve öğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere ihaleyle kiraladı.

OKUL İÇİN BAĞIŞLANMIŞTI

Ancak Medipol’ün Maliye Hazinesi’nden kiraladığı alanın bir bölümü de daha önce tartışmalara neden olmuştu. Ş.E. isimli bir yurttaş, geçen yıllarda Medipol Hastanesi’nin otoparkı olarak kullanılan alanın babası tarafından okul yapılması için kamuya bağışlandığı belirterek dava açmıştı.

İstanbul Anadolu 31’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki davada, arsanın durumunun tespit edilmesi için bir de bilirkişi raporu hazırlatıldı. Raporda, arsanın sahibi tarafından 1994’te ortaokul alanı olarak kullanılmak üzere Maliye Hazinesi’ne bağışlandığı ancak arsanın amacına uygun kullanılmadığı vurgulandı. Ş.E. ise arsanın 2016’nın sonuna kadar arazinin atıl bırakıldığını ardından da Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi tarafından otopark olarak kullanılmaya başladığına dikkat çekti. Ş.E., arsanın 1994 ile 2017 yılları arasında atıl bırakıldığını belirtti. Amacına uygun kullanılmayan arsanın kendilerine iade edilmesini talep etti.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sağlık Bakanı Koca'nın üniversitesi 'bağış' arsasına... Sonraki Haber >>

Harun Tokak-Yusuf yavruları babalarını beklerken

Harun Tokak-Yusuf yavruları babalarını beklerken

ATV'nin otogardaki yoğunluk haberinin arka planını vatandaş deşifre etti

ATV'nin otogardaki yoğunluk haberinin arka planını vatandaş deşifre etti

Rusya, “uçan mayınını” Ukrayna’da kullanıyor

Rusya, “uçan mayınını” Ukrayna’da kullanıyor

Mikrofon açık kaldı AKP içerisindeki kavga ortaya çıktı

Mikrofon açık kaldı AKP içerisindeki kavga ortaya çıktı

İsrail'deki havalimanında bomba paniği

İsrail'deki havalimanında bomba paniği

Bir ilk: Sürücüsüz ilerleyen metrobüs kazaya sebep oldu

Bir ilk: Sürücüsüz ilerleyen metrobüs kazaya sebep oldu

Barolar Birliği Başkanı Sağkan’dan KHK çıkışı

Barolar Birliği Başkanı Sağkan’dan KHK çıkışı

Danıştay önünde çirkin görüntüler

Danıştay önünde çirkin görüntüler

Almanya Ukrayna'ya Gepard tankları gönderiyor

Almanya Ukrayna'ya Gepard tankları gönderiyor

“Dış güçleri getirsen daha kötüsünü yapamaz ”

“Dış güçleri getirsen daha kötüsünü yapamaz ”
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:55:59