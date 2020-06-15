Samanyolu Haber /Politika / Sağlık Bakanı Koca'ya Erdoğan engeli /15 Haziran 2020 13:01

Sağlık Bakanı Koca'ya Erdoğan engeli

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın portresinin yer aldığı pankarta izin verilmedi.

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Süper Lig'de Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı öncesi "Son Kale Tribün" isimli taraftar grubunun hazırladığı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koreografisinin stadyuma girişine izin verilmedi. 

Son Kale Tribün grubundan yapılan açıklamaya göre yetkililer “Koca’yı çıkarın, Erdoğan’ı koyun.” diyerek koreografiye izin vermedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın portresinin de yer aldığı pankartta, "Canımıza can kattınız, ömrümüze ömür" cümlesi ile yeni tip Koronavirüs salgını ile mücadelede görev alan polis memurları ve sağlık çalışanlarına teşekkür edilmişti.

Ancak Koca'nın görseli yerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresinin konulması istendiği iddia edilerek, pankartın Çaykur Didi Stadyumu'na alınmadığı belirtildi.

Grubun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Selamun aleyküm değerli Rizesporlular. Bilindiği üzere ülkemize bulaşan Koronavirüs'e karşı gerek Sağlık Bakanlığı gerek Emniyet teşkilatı büyük bir mücadele vermektedir. Bizlerde @sonkaletribun olarak destek amaçlı 18 metreye 14 metre büyüklüğünde dev bir kareografi hazırladık. 

Fakat gelin görün ki birileri sayın bakan @drfahrettinkoca yerine sayın @rterdogan’ın resminin olması daha uygun olur sonuçta reisin memleketidir diyerek bizlere bu kareografiyi değiştirmeye çalışanlara tek lafımız şudur biz kimsenin uşağı değiliz. Stada asamıyorsak Rize meydanında bu kareografiyi asıp gerekli tepkiyi en kısa zamanda vereceğiz ve bunun stadımıza açılmamasını istemeyenlerden derhal açıklama bekliyoruz.”
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