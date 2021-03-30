Samanyolu Haber /Gündem / Sağlık Bakanı ne demek istedi? /30 Mart 2021 17:21

Sağlık Bakanı ne demek istedi?

Eleştirilere rağmen sessizliğini koruyan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, lebaleb AKP Kurultayı hakkında ilk kez konuştu. Kapalı ortamlarda virüsün bulaştığının altını çizen Koca, herkesin üzerine düşen sorumluluğu yapması gerektiğini kaydetti. Bu açıklamasına karşın Koca, AKP kongresi için "Bu konuyu gündemde tutmanın kimseye faydasının olmadığı kanaatindeyim" dedi.

SHABER3.COM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı son dakika açıklamasında mutasyonlu virüs ve AKP kongrelerine ilişkin konuştu. Tepki çeken AKP kongreleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Buradan bir ayrıcalık çıkarma hikayesi oluşturmanın doğru olmadığı kanaatindeyim" dedi.

Cumhuriyet'in haberine göre açıklamalarında mutasyonlu virüse dikkat çeken Koca, "Mutasyon her geçen gün artıyor. Mutasyonun Türkiye'deki oranı şu anda yüzde 75'lere ulaştı" ifadelerini kullandı.
 
Tepki çeken AKP kongreleriyle ilgili de konuşan Bakan Koca, "Bu konuyu gündemde tutmanın kimseye faydasının olmadığı kanaatindeyim. Bugüne kadar Bilim Kurulu üyelerimiz dahil olmak üzere kapalı ortamlarda virüsün bulaştığını biliyoruz. Bu bilgilendirme de bir değişiklik söz konusu değil dolayısıyla herkesin bu mücadelede üzerine düşen sorumluluğun gereğini yapması gerektiği kanaatindeyim. Burada bir ayrıcalık çıkarma hikayesini oluşturmanın doğru olmaz" ifadelerini kullandı.

KORONAVİRÜS AŞISI VE TERAVİH NAMAZI AÇIKLAMASI

Koronavirüs aşılarıyla ilgili de konuşan Koca, "(Aşı) sırası gelen, 'Ben Biontec aşısı olmak istemiyorum.' dediğinde, bir başka, Sinovac aşısı olabilir olacak. Bu anlamda sırası gelenin yaptırmama hakkı olacak" ifadelerini kullandı.

Koca, Ramazan ayında Teravih namazının camilerde kılınabileceğini açıkladı. Koca, "Teravih namazları yasak olmayacak ama tedbirler alınarak kılınacak" dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sağlık Bakanı ne demek istedi? Sonraki Haber >>

Gelecek Partisi'nden vinç altında can veren KHK'lı Mustafa Çamaş paylaşımı

Gelecek Partisi'nden vinç altında can veren KHK'lı Mustafa Çamaş paylaşımı

AKP'ye 'Ramazan' eleştirisi

AKP'ye 'Ramazan' eleştirisi

Tepki toplayan görüntüler; turşu tankına böyle girdi, dans etti

Tepki toplayan görüntüler; turşu tankına böyle girdi, dans etti

Trump'tan düğün baskını: Beni özlemediniz mi?

Trump'tan düğün baskını: Beni özlemediniz mi?

AKP'de yeni Ayvatoğlu vakası

AKP'de yeni Ayvatoğlu vakası

Facianın eşiğinden dönüldü: İşte Helikopterin düşme anı

Facianın eşiğinden dönüldü: İşte Helikopterin düşme anı

Endonezya'nın en büyük petrol rafinerisinde patlama

Endonezya'nın en büyük petrol rafinerisinde patlama

Aracı yanlış yere park ettiğini geç fark etti

Aracı yanlış yere park ettiğini geç fark etti

Bir gün hukuk geri döndüğünde...

Bir gün hukuk geri döndüğünde...

Nurefşan Teke için Almanya’dan sessiz çığlık

Nurefşan Teke için Almanya’dan sessiz çığlık
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:29:27