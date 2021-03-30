Sağlık Bakanı ne demek istedi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı son dakika açıklamasında mutasyonlu virüs ve AKP kongrelerine ilişkin konuştu. Tepki çeken AKP kongreleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Buradan bir ayrıcalık çıkarma hikayesi oluşturmanın doğru olmadığı kanaatindeyim" dedi.







Cumhuriyet'in haberine göre açıklamalarında mutasyonlu virüse dikkat çeken Koca, "Mutasyon her geçen gün artıyor. Mutasyonun Türkiye'deki oranı şu anda yüzde 75'lere ulaştı" ifadelerini kullandı.







Tepki çeken AKP kongreleriyle ilgili de konuşan Bakan Koca, "Bu konuyu gündemde tutmanın kimseye faydasının olmadığı kanaatindeyim. Bugüne kadar Bilim Kurulu üyelerimiz dahil olmak üzere kapalı ortamlarda virüsün bulaştığını biliyoruz. Bu bilgilendirme de bir değişiklik söz konusu değil dolayısıyla herkesin bu mücadelede üzerine düşen sorumluluğun gereğini yapması gerektiği kanaatindeyim. Burada bir ayrıcalık çıkarma hikayesini oluşturmanın doğru olmaz" ifadelerini kullandı.





KORONAVİRÜS AŞISI VE TERAVİH NAMAZI AÇIKLAMASI





Koronavirüs aşılarıyla ilgili de konuşan Koca, "(Aşı) sırası gelen, 'Ben Biontec aşısı olmak istemiyorum.' dediğinde, bir başka, Sinovac aşısı olabilir olacak. Bu anlamda sırası gelenin yaptırmama hakkı olacak" ifadelerini kullandı.





Koca, Ramazan ayında Teravih namazının camilerde kılınabileceğini açıkladı. Koca, "Teravih namazları yasak olmayacak ama tedbirler alınarak kılınacak" dedi.