Samanyolu Haber /Gündem / Sağlık Bakanı’nın tesellisi: Bu yıl sadece 412 doktor yurt dışına gitti /22 Kasım 2025 11:06

Sağlık Bakanı’nın tesellisi: Bu yıl sadece 412 doktor yurt dışına gitti

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda soruları yanıtlayan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Toplam 233 bin hekimimizden, 2025 yılında yurt dışına giden hekim sayımız sadece 412'dir” dedi.

SHABER3.COM

Türkiye’den yurt dışına giden doktorlar sayısı günden günde artarken Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise bu yıl “sadece 412 doktorun gittiğini” belirterek teselli buldu.

Bakan Memişoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2026 yılı bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.

Yurt dışına giden hekimlerle ilgili bir soru üzerine Memişoğlu, şöyle konuştu:

“Toplam 233 bin hekimimizden, 2025 yılında yurt dışına giden hekim sayımız sadece 412’dir. Bunun yanında geçmiş yıllarda yurt dışına giden hekimlerimizden 249’u 2025 yılında ülkemize dönerek sağlık sistemimize katılmıştır. 2024’te 15 bin 382 hekimimiz, tıp fakültelerimizden mezun olmuştur.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sağlık Bakanı’nın tesellisi: Bu yıl sadece 412 doktor... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:42:01