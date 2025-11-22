Sağlık Bakanı’nın tesellisi: Bu yıl sadece 412 doktor yurt dışına gitti

Türkiye’den yurt dışına giden doktorlar sayısı günden günde artarken Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise bu yıl “sadece 412 doktorun gittiğini” belirterek teselli buldu.



Bakan Memişoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2026 yılı bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.



Yurt dışına giden hekimlerle ilgili bir soru üzerine Memişoğlu, şöyle konuştu:



“Toplam 233 bin hekimimizden, 2025 yılında yurt dışına giden hekim sayımız sadece 412’dir. Bunun yanında geçmiş yıllarda yurt dışına giden hekimlerimizden 249’u 2025 yılında ülkemize dönerek sağlık sistemimize katılmıştır. 2024’te 15 bin 382 hekimimiz, tıp fakültelerimizden mezun olmuştur.”