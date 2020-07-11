Samanyolu Haber /Gündem / Sağlık Bakanı son tabloyu açıkladı /11 Temmuz 2020 19:55

Sağlık Bakanı son tabloyu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki corona virüsü salgınıyla ilgili güncel verileri açıkladı. 11 Temmuz Cumartesi gününün tablosuna göre, son 24 saatte 21 kişi hayatını kaybederken bin 16 yeni vaka tespit edildi. Bakan Koca, "Son üç günde vaka sayılarında en çok düşüş olan 7 ilimiz: Kars, Çanakkale, Bartın, Artvin, Ardahan, Kütahya ve Yalova" dedi.

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Sağlık Bakanı Koca, Türkiye’nin günlük corona virüsü tablonusu açıkladı. Tabloya göre, bugün yapılan 48 bin 813 testle beraber toplam test sayısı 3 milyon 930 bin 223’e ulaştı.

Son 24 saatte bin 16 vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 211 bin 981’e yükseldi. Bugün hayatını kaybeden 21 kişiyle beraber toplam can kaybı da 5 bin 344’e çıktı.

Güncel verilere göre bugün bin 334 hasta, toplamda ise 193 bin 217 kişi iyileşti. Öte yandan toplam yoğun bakım hasta sayısı bin 194, toplam entübe hasta sayısı da 401 oldu.

İŞTE VAKA SAYILARI EN ÇOK DÜŞEN 7 İL

Günlük corona virüsü tablosunu paylaşan Sağlık Bakanı Koca, son üç günde vaka sayılarında en çok düşüşün Kars, Çanakkale, Bartın, Artvin, Ardahan, Kütahya ve Yalova’da olduğunu ifade etti.

Bakan Koca, paylaşımında “Türkiye genelinde vakaların pnömoniye dönme oranı azalıyor. Vaka sayılarındaki artış ve düşüşler, maske ve mesafe kuralına uyuma bağlı” ifadelerini kullandı.

DÜN BİN 3 VAKA GÖRÜLMÜŞTÜ

Sağlık Bakanı Koca, 10 Temmuz’da bin 3 vakanın tespit edildiğini, 23 kişinin yaşamını yitirdiğini ve bin 493 hastanın sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.
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