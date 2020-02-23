Samanyolu Haber /Sağlık / Sağlık Bakanı'ndan açıklama /23 Şubat 2020 16:33

Sağlık Bakanı'ndan açıklama

İran'da koronavirüs nedeniyle ölü sayısının 8'e yükselmesinin ardından Türkiye'den flaş bir karar geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran'la olan sınır kapılarının geçici olarak kapatıldığını duyurdu.

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Koca, "İran'dan ülkemize yapılacak kara ve demiryolu geçişleri, bugün saat 17.00 itibariyle geçici olarak durduruldu." ifadelerini kullanırken, "Tüm uluslararası uçuşlar ise, tek taraflı ve geçici olarak durduruldu. Yani İran'dan  Türkiye'ye gelişler durdurulmuş oldu. Türkiye'den İran'a gidişler ise devam ediyor olacak." dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla Türkiye-İran sınırı Koronavirüs tehdidi nedeniyle kara sınırı kapatıldı.Türkiye'nin haricinde, Irak, Pakistan, Türkmenistan da İran sınırını kapatmıştı.

BAKAN KOCA AÇIKLADI: TÜRKİYE-İRAN SINIRI KAPATILDI

Alarm anlamına geliyor. Bu haber üzerine korona virüs bilim kurulumuz toplantılarını yaptı. Her ihtimal masaya yatırıldı. Tüm kuruluşlarımızla görüşmeler gerçekleştirildi. İran Sağlık Bakanı ile görüştüm. Cumhurbaşkanımız da konuyu çok yakından takip etmekteler. Bilim Kurulumuzun önerdiği alınması gereken tüm tedbirleri alınması talimatını verdiler. 

İran'da 3 adet kara hudut kapımız bulunuyor. Buna ilaveten Iğdır'dan özel Nahcivan'daki Dilucu Sınır Kapısı da bulunuyor.

Bilim Kurulu'nun  önerisiyle, taviye kararları kapsamında sınır hareketliliğinin azaltılması noktasında, ilave tedbirlere ihtiyaç duyuldu. İran'daki tablonun giderek artış göstermesi nedeniyle, komşumuzla sınırlarımızı geçici olarak kapatma kararı aldık.

Dışişleri Milli Savunma, İçişleri, Ulaştırma, Ticaret ile ilgili bakanlıklarımızla koordinasyon halindeyiz. Kararlar, tüm valiliklere bildirilmiş oldu.
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