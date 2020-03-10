Samanyolu Haber /Gündem / Sağlık Bakanı'ndan itiraf gibi açıklama /10 Mart 2020 15:41

Sağlık Bakanı'ndan itiraf gibi açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgının Türkiye'de olabileceğini belirtip, alınacak önlemleri anlattı

SHABER3.COM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Sağlık Komisyonu'nda koronavirüs salgını konusunda yaptığı açıklamada, "virüsün şu anda Türkiye'de tespit edilmediğini ama olma ihtimalinin yüksek olduğunu" söyledi.

Avrupa'nın tedbir almakta geç kaldığını söyleyen Bakan Koca, ''Şu an evet İtalya büyük bir sorun yaşıyor ama Almanya ve Fransa önümüzdeki günlerde daha büyük sorun yaşayacak'' dedi.

Koca "Tespit edilmiş koronavirüs yok ama bu şu an tahlil yapılınca bile karşımıza çıkabilir. 3 saat sonra, 1 gün sonra karşımıza çıkabilir. Bunu toplumu bir şeye alıştırmak için söylemediğimi bilin isterim. Yurt dışına giden çok insanımız var. Oradan enfeksiyon almadığını kim söyleyebilir. Sorun küresel ama mücadelemiz ulusal. Görülebilir ama yayılımını önlememiz gerekiyor." dedi.
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