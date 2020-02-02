Samanyolu Haber /Gündem / Sağlık Bakanı'ndan kritik virüs uyarısı /02 Şubat 2020 17:13

Sağlık Bakanı'ndan kritik virüs uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şuana kadar 20'den fazla ülkeye yayılan coronavirüse ilişkin tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini ifade ederek, "Yarın okulların açılacağını hatırlatan Koca, " Sınıflar ve diğer alanlar sık sık havalandırılmalı, eller düzenli olarak yıkanmalıdır" dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da gazetecilere özel açıklamalarda bulundu. Bakan Fahrettin Koca, ülkemizde şuana kadar coronavirüs salgınına rastlanmadığını ifade etti. Bakan Koca, şuana kadar 20'den fazla ülkeye yayılan coronavirüse karşı tedbirlerin her ihtimale karşı elden bırakılmamasını söyledi. Bakan Koca, yarın okulların açılacağını hatırlatarak öğrencileri ve velileri uyardı. Koca, ellerin sık sık yıkanması gerektiğini ifade ederek, "Öksürüldüğünde ya da hapşırıldığında ağız ve burun kapatılmamalıdır" dedi.

Bakan Koca, coronavirüs hakkında Bilim Kurulu tarafından rehber hazırlandığını ifade ederek, "Hazırlanan rehber, hem Çin hem Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) hem de diğer ülkelerden gelen verilere göre sürekli olarak güncellenmektedir. Bakanlığımızın internet sitesi ayrıca erişime açıktır. İlk hazırlıklara bakıldığında bile ülkemizde ciddi bir hazırlığın olduğu görülecektir" şeklinde konuştu.

Uzman bilim insanların oluşan bilim kurulu çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Bakan Koca, "Alanında uzman bilim adamlarından oluşan bilim kurulumuz çalışmalarına devam etmektedir. Bakanlığımız bilim kurulunca yapılan uyarılar konusunda tüm tedbirleri titizlikle hayata geçirmektedir" dedi.

"İLK NUMUNELERİN HEPSİ ALINDI"

Bakan Koca ayrıca, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Koca Yusuf operasyonuyla Wuhan'dan tahliye edilen vatandaşlardan ilk numunelerin alındığını ifade ederek, "Her biri ayrı izole odalarda kalmakta, her birine hizmet edilirken tek kullanımlık malzemeler kullanılıyor bütün ihtiyaçlarını gidermek üzere ortam hazırlandı ilk numunelerin hepsi alındı bu numunelerin çalışması bu gece veya yarın biter" dedi. 
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