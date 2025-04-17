Sağlık Bakanı'ndan Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.



Saat 22.41'de kalbi duran Önder'e ilk müdahale 112 ambulans ekipleri tarafından yapıldı. Acil serviste 10 dakika kalp masajı yapılan Önder'in kalbi saat 23.05'te bir kez daha durdu. Acilen ameliyata alınan Önder'in ameliyatı saat 23.35'te başladı ve yaklaşık 12 saat sürdü.



Şişli Florence Nightingale Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çavlan Çiftçi bu sabah yaptığı açıklamada, "Genel durumu düne göre daha iyi. Tedavilerimize yanıt vermekte. Sağ ventrikülün kasılma kusuru devam ediyor. Ancak bu uzun zaman alacak. Ciddi bir süreye ihtiyacımız var" dedi.



BAKAN'DAN YENİ AÇIKLAMA



Sırrı Süreyya Önder'i hastanede ziyaret eden Sağlık Bakanı Memişoğlu sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.



Memişoğlu, "Şimdiye kadar büyük direnç gösterdi. Durumda çok büyük bir değişiklik yok" dedi.



Memişoğlu şöyle konuştu:



"Pozitif böyle bir insanın yeniden aramıza katılması için dua bekliyoruz. Gerçekten çok büyük bir ameliyat, bir cerrah olarak söylüyorum. Şimdiye kadar büyük direnç gösterdi.



Hepimiz birlikte onun iyileşip aramıza katılmasını bekliyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bütün camiasına, kendisine, ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



Durumda çok büyük bir değişiklik yok. Değişiklik olunca ekip arkadaşlarımız, hekim arkadaşlarımız sayın hocam arz eder, bilgilendirir. Ama biz ziyaret ettik sayın kardeşiyle beraber. Uzaktan baktık. Duamızı ettik. Saygılar sunuyorum."