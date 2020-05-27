Sağlık Bakanı'ndan 'yeni normal' uyarısı

Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle son 24 saatte 34 kişi daha hayatını kaybetti. 1.035 kişiye daha Korona teşhisi konuldu.





Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 4 bin 431'e, toplam vak'a sayısı 159 bin 797'ye yükseldi.





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) dair son verileri paylaştı.





Bakan Koca şunları kaydetti: "Daha fazla özgürlük, tedbirlere eksiksiz uyuma bağlı. Özgürlüğün istediği özveriyi gösterelim. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü sosyal hayat, hep birlikte tedbir."