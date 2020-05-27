Samanyolu Haber /Gündem / Sağlık Bakanı'ndan 'yeni normal' uyarısı /27 Mayıs 2020 21:11

Sağlık Bakanı'ndan 'yeni normal' uyarısı

Koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 431'e, toplam vak'a ise 159 bin 797'ye yükseldi.

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Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle son 24 saatte 34 kişi daha hayatını kaybetti. 1.035 kişiye daha Korona teşhisi konuldu. 

Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 4 bin 431'e, toplam vak'a sayısı 159 bin 797'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) dair son verileri paylaştı.

Bakan Koca şunları kaydetti: "Daha fazla özgürlük, tedbirlere eksiksiz uyuma bağlı. Özgürlüğün istediği özveriyi gösterelim. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü sosyal hayat, hep birlikte tedbir."
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