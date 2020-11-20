Samanyolu Haber /Gündem / Sağlık Bakanı'nın inkar ettiği fatura ortaya çıktı /20 Kasım 2020 09:32

Sağlık Bakanı'nın inkar ettiği fatura ortaya çıktı

Sağlık Bakanı, kurucusu olduğu hastanenin de aralarında bulunduğu özel hastanelerde, PCR testinin 250 TL’den daha fazlaya yapıldığı iddialarını yalanlamıştı, ancak fatura ortaya çıktı.

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Koronavirüs salgını nedeniyle özel hastanelerde PCR testini Sağlık Bakanlığı’nın genelgesinde belirlenen 250 TL’den daha fazla para vererek yaptıran vatandaşlar ücret iadesi için şikâyette bulunuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise bu durumu “yalan” diyerek reddetti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda önceki gün görüşülen Sağlık Bakanlığı bütçesinde PCR testi tartışması yaşandı. CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut’un “Geçen hafta sizin kurucusu olduğunuz hastane de dahil olmak üzere 350 ile 550 lira arasında fiyat verildi” demesi üzerine Sağlık Bakanı Koca “Yalan söylüyorsun” dedi.

Bulut’un “Aradık, kaydı var. 350 liradan 250 liraya düştüğü anda daha önce 350 lira verenlerin parasını iade edecek mi etmeyecek mi bu hastaneler?” sorusuna Koca yine “Yalan söylüyorsun” karşılığını verdi.

Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre; CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, “Ortada PCR testi yaptıran vatandaş var; ellerinde faturaları var; elimizde ses kaydı var. Bakan Koca, eksikleri düzeltmek, vatandaşın yanında olmak yerine inkârı seçti” diye konuştu.

Bulut, genelgeye karşın PCR testi tavan fiyatını 250 TL’nin üzerinde belirleyen özel hastanelerin haksız kazanç sağladığına işaret ederek, “Vatandaşlar, cebinden çıkan fazla parayı geri almak için özel hastanelere başvurduğunda, hastaneler kapı duvar. Koca da özel hastanelerle aynı tavrı sergiliyor” değerlendirmesinde bulundu.
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