Samanyolu Haber /Gündem / Sağlık Bakanlığı: 2024'te 6 kişide Batı Nil Virüsü tespit edildi /22 Ağustos 2024 20:17

Sağlık Bakanlığı: 2024'te 6 kişide Batı Nil Virüsü tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, "Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu 2024 yılında 6 kişide tespit edilmiştir. Hastalarımızın takip ve tedavilerine devam edilmektedir" açıklamasını yaptı.

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Sağlık Bakanlığı, 2024 yılı içerisinde 6 kişide Batı Nil Virüsü tespit edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, Batı Nil Virüsü ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Enfeksiyonun virüsü taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaştığı belirtilen açıklamada, "Hastalık genelde mevsimsel olup yaz boyunca ve sonbaharın erken dönemlerinde görülmektedir. Hastalık, kişiden kişiye doğrudan bulaşmamaktadır" denildi.

Virüsün 2010'dan beri Türkiye'de de görüldüğü aktarılan açıklamada, "Ülkemizde 2010 yılından itibaren görülen Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu 2024 yılında 6 kişide tespit edilmiştir. Hastalarımızın takip ve tedavilerine devam edilmektedir. Bakanlığımızca gerekli çalışmalar yürütülmekte ve süreç hassasiyetle takip edilmektedir. Güncel gelişmeler kamuoyunun bilgisine sunulacaktır" ifadelerine yer verildi.
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