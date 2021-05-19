Samanyolu Haber /Sağlık / Sağlık Bakanlığı aşı raporunu yayınladı /19 Mayıs 2021 20:42

Sağlık Bakanlığı aşı raporunu yayınladı

Covid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarının 26 milyon 912 bin 166'ya ulaştığı açıklandı.

SHABER3.COM

Sağlık Bakanlığı, Covid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarının saat 19.45 itibarıyla 26 milyon 912 bin 166'ya ulaştığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 19 Mayıs saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı 15 milyon 430 bin 414, ikinci doz aşı 11 milyon 481 bin 752 oldu.

Böylece toplam doz miktarı 26 milyon 912 bin 166 olarak gerçekleşti.İstanbul'da uygulanan birinci doz aşı sayısı 2 milyon 619 bin 209, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 824 bin 168 toplam 4 milyon 443 bin 377, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 243 bin 518, ikinci doz aşı sayısı 932 bin 758 toplam 2 milyon 176 bin 276, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 38 bin 143, ikinci doz aşı sayısı 794 bin 964 toplam 1 milyon 833 bin 107 doz olarak kayıtlara geçti.
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