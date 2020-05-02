Samanyolu Haber /Gündem / ‘Sağlık Bakanlığı gerçek vaka sayısını biliyor ama paylaşmıyor’ /02 Mayıs 2020 14:07

‘Sağlık Bakanlığı gerçek vaka sayısını biliyor ama paylaşmıyor’

Türkiye'de sadece PCR testi ile tespit edilen hasta ve ölü sayılarının bilindiğini dile getiren Prof. Dr. Filiz Onat, klinik bulgulara göre corona tedavisi uygulanan ama açıklanan verilere eklenmeyen hasta sayısının Sağlık Bakanlığı tarafından bilindiğini ancak paylaşılmadığını dile getirdi.

‘Sağlık Bakanlığı gerçek vaka sayısını biliyor ama paylaşmıyor’

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan corona virüsü vaka ve ölüm sayıları kamuoyunda sıkça tartışıyor. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi de Sağlık Bakanlığı'nın corona virüsü ölümlerini raporlamada Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) önerdiği uluslararası kodları kullanmadığını açıklamıştı.

BAKANLIK GERÇEK SAYILARI BİLİYOR AMA…

Habertürk televizyonunda katıldığı programda bu konuyu gündeme getiren Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Filiz Onat da çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

Sağlık Bakanlığı’nın verileri açıklarken PCR testini esas aldığını ifade eden Prof. Dr. Filiz Onat, klinik bulgusu uyumlu olan bütün hastalara corona tedavisi uygulandığını ve bunların yüzde 100’nün corona olduğunun kabul edildiğini belitti.

Bakanlığın rakamları açıklarken, PCR sonuçları gelmemiş ya da negatif gözüken bu hastaları dışarıda tuttuğunu ifade eden Prof. Dr. Onat, “Sağlık Bakanlığı gerçek vaka sayısını biliyor ama paylaşmıyor” dedi.

“NEDEN PAYLAŞILMADIĞINI BİLMİYORUM”

Sağlık Bakanlığı’nın bu verileri neden paylaşmadığını bilmediğini dile getiren Prof. Dr. Onat, şunları söyledi:

* Sağlık Bakanlığı hasta ve ölüm sayılarında PSR testini esas alıyor. PCR testi negatif olsa bile biliyoruz ki BT (bilgisayarlı tomografi) bulgusu, klinik bulgusu uyumlu olan hastaların tedavisine başlanıyor.

* Aslında çok basit, Favipiravir bir hastada kullanılıyorsa bu demek ki o kişi corona virüsü tanısı almış demektir. Ancak biz bu sayıları bilmiyoruz. Bu şu demek; gerçek hasta sayılarını bilmiyoruz.
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‘Sağlık Bakanlığı gerçek vaka sayısını biliyor ama paylaşmıyor’

‘Sağlık Bakanlığı gerçek vaka sayısını biliyor ama paylaşmıyor’

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