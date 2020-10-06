Samanyolu Haber /Gündem / Sağlık Bakanlığı, gerçek vak'a sayısını gizlemeye nisanda başlamış! /06 Ekim 2020 10:46

Sağlık Bakanlığı, gerçek vak'a sayısını gizlemeye nisanda başlamış!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın testlerde pozitif çıkma oranına dair verdiği satır arası bir bilgi, gerçek vak'a sayısının nisan ayından beri eksik bildirildiğini ortaya çıkardı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya’ya yaptığı açıklamada, testlerin pozitif çıkma oranına dair bazı bilgiler verdi.

Koca, şu ifadeleri kullandı: “Nisan ayında testlerden pozitif çıkma oranı yüzde 20 idi; yani 5 kişiye test yapılmışsa biri pozitif çıkıyordu, bu oran şimdi yüzde 10’a düştü. Ama illere göre farklılık gösterebiliyor. Örneğin Ankara’da geçen hafta vak'a sayısı Türkiye genelinin yüzde 24’ünü aştı, bu hafta ise yüzde 12 seviyesine düştü. İstanbul’daki oranı ise Türkiye’deki vaka sayısının yüzde 15’i seviyesinde.”

NİSAN’DA 81 BİN 570 VAK'A BİLDİRİLMEMİŞ!

Koca’nın ifadelerini yorumlayan Türk Tabipleri Birliği Covid-19 İzleme Grubu üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala, açıklamaya göre gerçek vaka sayısının Nisan ayından beri bildirilmediğini ortaya koydu.

Bakan’ın açıklamaları üzerinden bir hesaplama yapan Pala, nisan ayında 80 binin üzerinde pozitif vak'anın açıklanmadığını söyledi.

Kaya’nın şahsi Twitter hesabında şunları dile getirdi:

Sağlık Bakanı nisanda testlerden pozitif çıkma oranını yüzde 20 olarak açıklamış.

Turkuaz tabloya göre nisanda;

•Toplam test sayısı: 941.214

•Toplam ‘vak'a’ sayısı: 106.673

•Vak'aların test sayısına oranı: Yüzde 11,3

Pozitif çıkma oranı yüzde 20 ise 188.243 vak'a var; bu durumda 81.570 vaka bildirilmemiş.


YÜZDE 10’LUK POZİTİFLİK ORANI NEYİ İFADE EDİYOR?

Sağlık Bakanı’nın kabaca yüzde 10 olarak ifade ettiği testlerde pozitif çıkma oranı ise, gerçek vak'a sayısının, günlük açıklanan ‘hasta’ sayısının 6-7 katı olduğunu ifade ediyor.

Türkiye’de günlük ortalama 100 bin PCR testi yapılırken ‘hasta’ sayısı bin 500’ler dolayında açıklanıyor. Bakan’ın açıkladığı orana göre ise günlük en az 10 bin pozitif vaka kayda geçiyor.

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Murat Emir, Sağlık Bakanlığı’nın sisteminden alınan bir ekran görüntüsünü kamuoyu ile paylaşarak vaka sayılarının gizlendiğini ortaya çıkarmıştı. 

Emir’in 10 Eylül tarihli belgesine göre Sağlık Bakanlığı’nın sistemindeki vak'a sayısı, o gün açıklanan ‘hasta’ sayısının 20 katıydı.

Geçen hafta yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ardından akabinde açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilan edilen sayının pozitif çıkan ve semptom gösteren kişileri ifade eden ‘hasta’ sayısı olduğunu kaydetmişti. 

Vak'a sayılarının gizlendiğini dolaylı olarak ifade eden Koca, tepkiler üzerine yaptığı yeni açıklamada vak'a sayılarının gizlenmesinin sebebinin ‘ulusal çıkarlar’ olduğunu savunmuştu.
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