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Sağlık Bakanlığı güncel corona virüsü verilerini açıkladı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 26 Mayıs Çarşamba gününün corona tablosuna göre son 24 saatte 166 kişi hayatını kaybetti. Günlük vaka sayısı ise 8 binin üzerinde...

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Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.Bugün 221 bin 214 test yapıldı. Semptom gösteren 681 kişiyle birlikte toplam 8 bin 738 yeni vaka tespit edildi.

166 CAN DAHA GİTTİ

Tabloya göre son 24 saatte 166 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı da 46 bin 787’ye yükseldi.

YOĞUN BAKIMDA SON DURUM

Bugün iyileşen 12 bin 205 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 57 bin 713’e yükseldi.Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3.1, toplam ağır hasta sayısının ise bin 561 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 49.1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61.9 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 29.9 olarak duyuruldu.

DÜN 175 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı'nın 25 Mayıs verilerine göre, 223 bin 104 test yapılırken semptom gösteren 693 hastayla birlikte 9 bin 375 yeni vaka tespit edilmişti. 175 kişi hayatını kaybederken 11 bin 192 kişi de sağlığına kavuşmuştu.
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