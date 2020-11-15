Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı corona vefat sayıları kafaları karıştırdı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 14 Kasım Cumartesi günü corona virüs salgınının İstanbul'da geldiği nokta ile ilgili yaptığı uyarılar, Sağlık Bakanlığı tarafından günlük olarak açıklanan vefat sayılarının güvenilirliğini bir kez daha tartışmaya açtı.





İmamoğlu konuşmasında “İstanbul'da bize sağlık kurumlarından ‘bulaşıcı hastalık’ kodu ile gönderilen vefat sayılarına baktığımızda; son bir haftada Türkiye için açıklanan vefat sayısının en az 50 kadar fazlası sadece İstanbul'da var. Mezarlıklar Müdürlüğü'ne sağlık kuruluşlarından yanlış bilgi geliyorsa bize bildirsinler doğruyu biz de görelim” demişti.





İmamoğlu aynı gün akşam saatlerinde de sosyal medya hesabından açıklama yaparak İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı'na “Bulaşıcı Hastalık Ölüm Sayısı” kodu ile bildirilen vefat sayısının 14 Kasım itibari ile 164 olduğunu açıklayarak “ Bu sayı tüm pandemi döneminde bildirilen en yüksek sayıdır. Bulaşıcı hastalıktan vefat eden 164 vatandaşımıza Allah'tan rahmet dilerim. Sayın @drfahrettinkoca tedbir almada gecikiyorsunuz” paylaşımında bulunmuştu.







