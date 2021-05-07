Sağlık Bakanlığı son rakamları açıkladı

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.



Buna göre, Türkiye’de toplam vaka sayısı 5 milyona dayandı. Türkiye'de son 24 saatte 251 bin 194 Covid-19 testi yapıldı, 20 bin 107 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti.





Ağır hasta sayısı 3 bin 260 oldu, 35 bin 529 kişinin Kovid 19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 662 bin 328'e yükseldi.





TOPLAM CAN KAYBI 42 BİNİ GEÇTİ





Tabloya göre son 24 saatte 278 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 42 bin 465’e yükseldi. Toplamda 48 milyon 963 bin 800 test yapıldı. Bugün yapılan 251 bin 194 testten, 20 bin 107 yeni vaka sayısı, 2 bin 210 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.





Toplam vaka sayısının 4 milyon 998 bin 89 olduğu, bugün iyileşen 35 bin 529 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 4 milyon 662 bin 328’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,2, ağır hasta sayısının ise 3 bin 260 olduğu açıklandı.





Türkiye'nin 7 Mayıs 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:







