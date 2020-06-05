Samanyolu Haber /Gündem / Sağlık Bakanlığı son verileri açıkladı /05 Haziran 2020 20:00

Sağlık Bakanlığı son verileri açıkladı

Türkiye'deki güncel corona verilerini açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüs nedeniyle 18 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Paylaşılan tabloda iyileşen hasta sayısındaki artış da dikkat çekti.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel corona verilerini sosyal medya hesabından duyurdu. Bugün 57 bin 829 testin yapıldığı belirtilen tabloda 930 yeni vaka tespit edildi.

VEFAT SAYISI 20’NİN ALTINA DÜŞTÜ

Açıklanan güncel verilere göre virüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti. Böylece Türkiye’deki toplam vefat sayısı 4 bin 648’e, toplam vaka sayısı da 168 bin 340’a yükseldi.

İYİLEŞEN KİŞİ SAYISINDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Tabloda iyileşen kişi sayısındaki artış da dikkat çekti. Bugün bin 622 kişi daha coronayı yenerek sağlığına kavuştu. Böylece toplam iyileşen kişi sayısı 144 bin 400’e çıktı.

“ARTIŞ HIZLANACAK”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iyileşen kişi sayısına dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı;

*İyileşen hasta sayısında artış var. Artış hızlanacak. Toplam hasta sayısında yer alan vakaların önemli kısmı izleme sürecindeki belirtisiz vakalardır.

*Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + mesafe kuralına bağlı. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur.
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