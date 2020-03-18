Samanyolu Haber /Gündem / Sağlık Bakanlığı Türkiye'de Koronavirüs testi yapılan kişi sayısını açıkladı /18 Mart 2020 22:08

Sağlık Bakanlığı Türkiye'de Koronavirüs testi yapılan kişi sayısını açıkladı

Son açıklanan rakamlara göre 98 kişinin Koronavirüse yakalandığının açıklandığı Türkiye'de, Sağlık Bakanlığı kaç kişiye virüs testi yapıldığını da açıkladı. Verilen rakamlara göre bugün sabah saatlerine kadar Türkiye’de 8 bin 2 kişiye korona testi yapıldı.

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Türkiye'de koronavirüs testi pozitif çıkan vaka sayısı 98. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise vakalar arasında bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Peki Türkiye'de bugüne kadar kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı?

Koronavirüs vaka sayısı artarken alınan önlemler de artırılıyor. Şu an Türkiye’de 98 kişide koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve bir kişinin de yaşamını kaybettiği açıklandı.

Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınıyla ilgili hastanelerde alınan önlemleri artırdı. Bunun yanında bakanlıktan edinilen bilgiye göre, bugün sabah saatlerine kadar Türkiye’de 8 bin 2 kişiye korona testi yapıldı. 
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