Samanyolu Haber /Sağlık / Sağlık Bakanlığı yine yüzüne gözüne bulaştırdı /30 Nisan 2022 14:40

Sağlık Bakanlığı yine yüzüne gözüne bulaştırdı

CHP Covid-19 Danışma Kurulu, Sağlık Bakanlığı’nın dün bin 924 yeni ve 8 bin 302 iyileşen vaka bildirmesiyle aktif vaka sayısının eksiye düştüğünü açıkladı. Kurul’dan yapılan açıklamada, “Sonunda bu da oldu; aktif vaka sayısı eksiye düştü'' denildi.

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CHP Covid-19 Danışma Kurulu, Sağlık Bakanlığı’nın dün bin 924 yeni ve 8 bin 302 iyileşen vaka bildirmesiyle aktif vaka sayısının eksiye düştüğünü açıkladı.

Kurul’dan yapılan açıklamada, “Sonunda bu da oldu; aktif vaka sayısı eksiye düştü… 29 Nisan’da, Covid-19 nedeniyle toplam iyileşen ve ölenlerin toplamı, toplam doğrulanmış vakalardan 4 bin 776 kişi daha fazla çıktı… Sağlık Bakanlığı’na göre Covid-19 vakası olmayan, ama iyileşen var. Bunun derhal açıklanmasını bekliyoruz” denildi.

“BİLİMSELLİKTEN UZAK TUTUM”

“Sonunda bu da oldu; aktif vaka sayısı eksiye düştü” başlıklı açıklamada, Sağlık Bakanlığı verilerine göre hesaplanan eksi 4 bin 476 aktif vaka sayısının epidemiyoloji bilimine aykırı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, “Pandeminin başından beri verilerin şeffaf bir şekilde açıklanmadığını defalarca söyledik, kanıtları ile ortaya koyduk. 29 Nisan’da ortaya çıkan negatif aktif vaka durumu, iktidarın, Sağlık Bakanlığı’nın ve Bilim Kurulu’nun bilimsellikten uzak tutumunun yeni bir kanıtıdır” denildi.

“SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLAMAK ZORUNDA”

Açıklamada, “29 Nisan’da, Covid-19 nedeniyle toplam iyileşen ve ölenlerin toplamı, toplam doğrulanmış vakalardan 4 bin 776 kişi daha fazla çıktı. Yani Sağlık Bakanlığı’nın pandemi sürecince gerçek rakamları gizlediği, gerçek olmayan sayılar açıkladığı bu şekilde de kanıtlandı. Sağlık Bakanlığı’na göre Covid-19 vakası olmayan, ama iyileşen var. Bunun derhal açıklanmasını bekliyoruz” çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "Verilerle oynandığı için ortaya böyle bir durum çıkmıştır. Negatif aktif vaka sayısı, Bakanlığın şeffaflıktan uzak, bilime aykırı, pandemiyi değil algıyı yönetmenin ve popülist zihniyetin sonucudur. Sağlık Bakanlığı’nın ülkemizi dünyaya rezil eden; bilime, epidemiyolojiye, matematiğe aykırı bu durumu açıklamak zorunda olduğunu açık bir şekilde beyan ediyoruz” denildi. (ANKA)
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