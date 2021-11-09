Sağlık Bakanlığı'na 40 bin yeni personel alınacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.



Korona salgınıyla mücadelede vaka, hastaneye yatış, yoğun bakım ve vefat sayılarının kontrol edilebilir bir seviyede olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Okullar açık mı kalacak kapanacak mı tartışması artık sona ermelidir. Okullardaki yüz yüze eğitim-öğretim kesinlikle devam edecektir" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanlığı'na 40 bin yeni personel alınacağını açıkladı.



Erdoğan "Genç işsizliği önlemek için 251 organize sanayi bölgesinde açmayı taahhüt ettiğimiz mesleki eğitim merkezlerinden 87'sini faaliyete geçirdik. Halen hazırlığı süren 164 mesleki eğitim merkezini de ocak ayında açıyoruz. Böylece milletimize istihdamı artırmak konusunda verdiğimiz bir taahhüdü daha yerine getirmiş oluyoruz" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan doğal gaz ve akaryakıt fiyatlarındaki artışa ilişkin açıklamalar da yaptı. Erdoğan "Önümüzdeki dönemde elektrik faturalarındaki TRT katkı payı ile Enerji Fonu kesintilerini kaldırma kararı aldık" dedi.



Türkiye'nin sınır ötesi harekatlarının "siyaset üstü bir konu" olduğunu söyleyen Erdoğan, CHP'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon yetkisini iki yıl daha uzatan tezkereye hayır oyu vermesini de eleştirdi. Erdoğan, "Bu tezkereye karşı çıkmak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve güvenlik güçlerimizin kahramanca mücadelesi sayesinde bitme noktasına gelen terör örgütünün sınır ötesindeki unsurlarına can simidi atmak demektir" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu tezkereye karşı çıkmak bölücü terör örgütünün siyasi uzantısının emrine girmektir" ifadelerini kullandı.