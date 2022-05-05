Sağlık Bakanlığı'na koronavirüs rakamları çağrısı

RAKAMLARLA MÜCADELE ETTİLER





CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Sağlık Bakanlığına şeffaflık çağrısında bulundu. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun Kovid-19 pandemi sürecinde normalleşmeye geçme kararı aldığını hatırlatan Emir, “Pandemi boyunca salgın yerine rakamlarla mücadele ettiniz. Şimdi gerçek ölüm sayılarını açıklamayı düşünüyor musunuz?” diye sordu.Salgın sürecinde gerçek vaka ve vefat sayılarını paylaşmadığı gerekçesiyle eleştirilen Sağlık Bakanlığının pandemi boyunca yaşamını yitiren yurttaşların ortalama yaşının 78 olduğunu açıkladığını hatırlatan CHP’li Emir, “Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın toplam sayısının yaş, cinsiyet, meslek grubu, şehir ve hatta mahalle dağılımına göre açıklanması gerekmektedir” dedi.Türkiye’nin pandemi yönetiminde en kötü ülkelerden biri olduğunu savunan Emir, şu değerlendirmeyi yaptı: “İktidarın pandemi yönetiminde akılda kalan en büyük beceriksizliği, halkımızdan gerçekleri inatla saklamaya çalışmasıdır. Salgında pembe tablo çizmek, ‘Başarılıyız’ algısı meydana getirerek salgından siyasi rant elde etme gayretine düştüler. Verileri şeffaf şekilde ortaya koymayıp, pandemiyle mücadele etmek yerine, rakamlarla mücadele ederek gerçeği saklamaya çalıştılar. ‘Pandemi bitiyor’ diyorlar. Şimdi hesap zamanı. Artık gerçek verileri açıklayın.”