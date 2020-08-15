Samanyolu Haber /Gündem / Sağlık Bakanlığı'nda Korona alarmı /15 Ağustos 2020 19:39

Sağlık Bakanlığı'nda Korona alarmı

Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vak'a sayısı günlük 1.200'ün üzerine tırmandı. Mikrobiyoloji laboratuvarlarından sonra genetik laboratuvarlarına da test yapma yetkisi verildi.

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Sağlık Bakanlığı, tırmanışa geçen yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vak'alarını tespit etmek için salgının ilk dönemlerinde test yapmakla yetkilendirdiği laboratuvarlara, mikrobiyoloji laboratuvarlarından sonra genetik laboratuvarlarını da ekledi. Yeni düzenleme genelgeyle 81 il valiliğine bildirildi.

Vak'a sayılarının günlük 1.200'ün üzerine çıkması ve düşme eğiliminde olmaması sonrasında Sağlık Bakanlığı, bakanlığa başvurup yetki almaları halinde mikrobiyoloji laboratuarlarına da Covid -19 teşhis testi yapma yetkisi getirdi. Bu düzenleme ağustos başında il valiliklerine bildirildi.

PCR TESTİ YAYGINLAŞTIRILDI

Buna karşın, alınan yeni kararla mikrobiyoloji laboratuvarlarına verilen yetki sonrasında test yapılma ve sonuç tespit etme hızının yeterli olmaması sebebiyle bakanlık, dün PCR testi yapılmasını yaygınlaştırdı.

Sağlık Bakanlığı’nca dün 81 il valiliğine gönderilen özel genelgeyle, il sağlık müdürlüklerini bilgilendirdi. Buna göre, kentlerde faaliyet gösteren genetik laboratuvarları da bakanlıktan yetki almak ve veri tabanına kayıtlı olmak koşuluyla PCR testleri yapabilecek.

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