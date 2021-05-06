Sağlık Bakanlığı'nda tablo skandalı: Vaka sayısının en çok azaldığı 10 ilden 9'u yanlış!

Koca, vakaların en çok azaldığı ilin İzmir olduğunu belirtirken, Sağlık Bakanlığı verilerine göre vakaların en çok Çanakkale'de azaldığı görüldü.





Bakan Koca, bugün yaptığı paylaşımda İzmir'de 100 bin kişi başına vaka sayısının 399,78 azalarak 439,11'e düştüğünü belirtti. Ancak Sağlık Bakanlığı'nın haftalık vaka haritasına göre bu ilin İzmir değil, Çanakkale olduğu görülüyor.



