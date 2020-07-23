Samanyolu Haber /Gündem / Sağlık Bakanlığı'ndaki istifa ve görevden almaların nedeni yolsuzluk mu? /23 Temmuz 2020 10:53

Sağlık Bakanlığı'ndaki istifa ve görevden almaların nedeni yolsuzluk mu?

Sağlık Bakanlığı’ndaki art arda görevden alma ve istifaların test kitleriyle ilgili olduğu iddia ediliyor.

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Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanı Adil Mardinoğlu istifa etti. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir; Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nda da son aylarda istifa ve görevden almaların olduğuna dikkat çekerek “Bakanlıkta deprem oluyor. Yolsuzluk kokuları var. Bakan neden susuyor” dedi.

CHP’li Emir, test kitlerinin onayıyla yetkili kurum olan Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Dairesi Başkan Vekili Prof Dr. Selçuk Kılıç’ın görevden alınmasının ardından TÜSEB Başkanı Mardinoğlu’nun da istifa ettiğini söyledi.

Test kitlerinin bakanlığa satışını yapan Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ’nin (USHAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Şengül’ün de bir ay önce istifa ettiğini anımsatan Emir, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı (TİTCK) Hakkı Gürsöz’ün de geçen hafta görevden alındığını belirtti.

Emir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Emir, USHAŞ’ın da test kitlerini tek bir firmadan satın aldığını anımsattı.

Testlerden kaç adet alındığını sorduğunu ancak Koca’dan yanıt alamadığını belirten Emir, “Bu kitlerin yüzde 40 doğruluk oranına sahip olduğu ortaya çıktı. Bakanlık iddiaları yalanlıyor ancak, kitlere onay veren Kılıç’ı görevden alıyor. Bu test kitleri neden tek firmadan alındı, kaç paraya alındı, kaç adet alındı açıklayın” dedi.
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