Sağlık Bakanlığı'ndaki istifa ve görevden almaların nedeni yolsuzluk mu?

Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanı Adil Mardinoğlu istifa etti. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir; Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nda da son aylarda istifa ve görevden almaların olduğuna dikkat çekerek “Bakanlıkta deprem oluyor. Yolsuzluk kokuları var. Bakan neden susuyor” dedi.





CHP’li Emir, test kitlerinin onayıyla yetkili kurum olan Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Dairesi Başkan Vekili Prof Dr. Selçuk Kılıç’ın görevden alınmasının ardından TÜSEB Başkanı Mardinoğlu’nun da istifa ettiğini söyledi.





Test kitlerinin bakanlığa satışını yapan Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ’nin (USHAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Şengül’ün de bir ay önce istifa ettiğini anımsatan Emir, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı (TİTCK) Hakkı Gürsöz’ün de geçen hafta görevden alındığını belirtti.



