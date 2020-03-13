Samanyolu Haber /Gündem / Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama /13 Mart 2020 19:36

Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki korona virüsü vaka sayısının 2'den 5'e yükseldiğini açıkladı. Koca, "İlk iki vakamızın belli bir odağa bağlı olduğunu söylemiştim. Size bu saatte aynı aile içinde 3 yeni tanı daha koyduğumuzu söylemek zorundayım" dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan’la birlikte gerçekleştirdikleri Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada korona virüsü tespit edilen hasta sayısının 5’e yükseldiğini duyurdu.

 Bakan Koca, “İlk iki vakamızın belli bir odağa bağlı olduğunu söylemiştim. Size bu saatte aynı aile içinde 3 yeni tanı daha koyduğumuzu söylemek zorundayım” dedi.

Bakan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Hastanelerimize ziyaretçi kısıtlaması getiriyoruz. Mesai saatleri içinde ziyaretçi kabul edilmeyecek.

Kamu çalışanlarından kronik hastalığı olanlar kolaylıkla izne ayrılabilecek, bu anlamda bir genelge de yayınlandı.

Alo 184 SABİM Danışma Hattı’nı, korona enfeksiyonuna özel bir danışma hattına dönüştürüyoruz.
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