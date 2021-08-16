Samanyolu Haber /Gündem / Sağlık Bakanlığı'ndan aşıyla ilgili yeni ve flaş kararlar /16 Ağustos 2021 09:26

Sağlık Bakanlığı'ndan aşıyla ilgili yeni ve flaş kararlar

Tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandı. PCR pozitifliği sonrası aşı uygulaması 3 aydan 1 aya çekildi. 4. dozlar, 3. dozdan 21 gün sonrasına tanımlandı.

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Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Türkiye'de süren aşılama çalışmalarına ilişkin olarak bazı yeni kararlar aldı.

Haber Global muhabiri Ozan Ulaş Caymaz'ın edindiği bilgilere göre, bu kararlar şöyle:
  • Tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandı.
  • PCR pozitifliği sonrası aşı uygulaması 3 aydan 1 aya çekildi.
  • 4. dozlar, 3. dozdan 21 gün sonrasına tanımlandı.

Öte yandan yurt dışına çıkışta 2 doz BioNTech isteyen ülkeler olması nedeniyle, 2 doz Sinovac üzerine 1 doz BioNTech yaptıranlara tercihen 4. hak verildi.
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