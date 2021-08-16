Sağlık Bakanlığı'ndan aşıyla ilgili yeni ve flaş kararlar

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Türkiye'de süren aşılama çalışmalarına ilişkin olarak bazı yeni kararlar aldı.





Tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandı.

PCR pozitifliği sonrası aşı uygulaması 3 aydan 1 aya çekildi.

4. dozlar, 3. dozdan 21 gün sonrasına tanımlandı.





Haber Global muhabiri Ozan Ulaş Caymaz'ın edindiği bilgilere göre, bu kararlar şöyle:Öte yandan yurt dışına çıkışta 2 doz BioNTech isteyen ülkeler olması nedeniyle, 2 doz Sinovac üzerine 1 doz BioNTech yaptıranlara tercihen 4. hak verildi.