Samanyolu Haber /Gündem / Sağlık Bakanlığı'ndan online Koronavirüs kontrolü sitesi /20 Mart 2020 00:02

Sağlık Bakanlığı'ndan online Koronavirüs kontrolü sitesi

Sağlık Bakanlığı tarafından online koronavirüs kontrolü amacıyla hazırlanan internet sitesi kullanıma açıldı.

SHABER3.COM

Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs kontrolü için bir internet sitesi açıldı.

sol.org.tr'de yer alan habere göre "Online 'Koronavirüs' kontrolü yapmak ister misiniz?" sorusuyla açılan sitede "Eğer kendinizde veya bir yakınınızda Koronavirüsü olduğunu düşünüyorsanız soruları cevaplayınız" deniyor ve kullanıcılardan çeşitli soruları yanıtlamasını istiyor.

Ön değerlendirmenin yüksek riskli çıkması halinde sistem, bir sağlık tesisinin ziyaret edilmesini öneriyor.

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