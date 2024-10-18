Sağlık Bakanlığı'ndan 'yenidoğan çetesi' skandalında dikkat çeken açıklama!





Yargıya intikal etmiş sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız."





2 HASTANENİN FAALİYETLERİ ASKIYA ALINDI



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca 22'si tutuklu 47 şüphelinin yer aldığı "Yenidoğan çetesi" hakkındaki iddianamede, "malen sorumlu" sıfatıyla yer alan 19 özel hastaneden ikisinin faaliyetlerinin askıya alındığı ortaya çıktı.



Söz konusu hastanelerden Bağcılar Özel Şafak Hastanesi'nin eylül, Medilife Sağlık Hizmetleri Hastanesi'nin ise mayıs ayından beri faaliyet yapmadığı öğrenildi.



Bağcılar Özel Şafak Hastanesi'nin camında el yazısıyla "Hastane kapalıdır" şeklinde bilginin yer aldığı, hastanenin kapı girişinin ise iki dubayla bağlanıp kapatıldığı gözlendi.



İki hastanenin güvenlik kulübesinde de kimsenin görev yapmaması ve boş olması dikkati çekti.





HER ŞEY BİR YIL ÖNCE BAŞLAMIŞ



İstanbul'da, ‘Yenidoğan Çetesi’ adlı verilen bir çetenin 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan sağlıkçılar ile ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek bilinçli şekilde ölümlerine neden oldukları ortaya çıkmıştı. Sözcü, soruşturmayı başlatan belgeye ulaştı.



Yenidoğan ünitesindeki bebeklerin öldürülmesine dair soruşturma kapsamında 22 kişi tutuklandı. Hazırlanan iddianamede 47 şüpheliye yer verilmişti.



Sözcü, soruşturmanın başlamasına neden olan ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nden Emniyet Müdürlüğü’ne giden yazıya ulaştı.



Yazıya göre, soruşturma bir CİMER ihbarı üzerine başlatıldı. 27 Mart 2023 tarihinde CİMER üzerinden gelen ihbarla araştırmaya başlayan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, araştırmalarını 2 Mayıs 2023’te tamamladı. Tamamlanan araştırma sonucu 5 Mayıs 2023’te üst yazı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü’ne iletildi. İletilen yazıda “Çok sayıda hastanenin yenidoğan yoğun bakımlarının kiralanarak insani ve uygun olmayan koşullar nedeniyle çok sayıda bebek ölümlerine neden olunduğu ve ödemeler nedeniyle SGK’nın zarara uğratıldığı iddiaları nedeniyle gereğini arz ederim” ifadelerine yer verildi.



Emniyete gönderilen yazıda bugünün Sağlık Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Avukat Ülker Kuğu’nun imzasına yer verildi.



Yazı üzerine değerlendirmelere başlayan emniyet, savcılık izniyle şüphelilere yönelik teknik takip başlattı. Teknik takip ile genişletilen soruşturma sonucu, ilk dalga operasyon gerçekleştirilerek şüpheliler gözaltına alındı ve dosya savcısı iddianame hazırlamaya başladı. Dosya savcısı Y.E bu süre içinde Mustafa Kemal Zengin tarafından tehdit edildi. Zengin ile birlikte olaya karışan isimler gözaltına alınarak tutuklandı.



BAKAN SESSİZLİĞİNİ BOZDU



Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, basın açıklaması yaparak söz konusu olaya ilişkin açıklama yaptı.



Memişoğlu açıklamasında olaydan 2023 yılından beri haberdar olduklarını vurgulayarak çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.



Memişoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



"Ortaya çıkan olayla ilgili tutuklananların içinde sağlık çalışanı olanlar da olmayanlar da var. Adli süreç devam etmektedir. Bu arkadaşlar için gereği, cezalandırması yapılacak. Biz bu olayı 2023 yılında ihbar ettik.



Mayıs ayından itibaren tüm kurullarımızın organizasyonlarıyla illegaliteyi engellemek için elinden geleni yaptığını söylemek isterim.



Türkiye'nin başarılı olduğu alanlara yapılan bu saldırılara lütfen inanmayınız. "



İstanbul'da, bir çetenin 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ortaya çıkmıştı...Aralarında doktor, hemşire ve ambulans şoförlerinin de bulunduğu 47 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Soruşturma kapsamında 22 kişi tutuklanmıştı.Sağlık Bakanlığı'nın 'Sağlıkta İllegalite ve Kötü Uygulamalara İzin Vermeyeceğiz' açıklaması şöyle:"Kamuoyunda “yenidoğan çetesi” adıyla bilinen, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri belirlenen kişilerle ilgili olay, Mayıs 2023’te İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen bir operasyonla tespit edilmiş, cezai işlemler yapılmış ve konu adli makamlara iletilmiştir.Sağlık Bakanlığımız tarafından söz konusu hastanelerin faaliyetleri hakkında başlatılan inceleme sonucu hukuki yaptırım süreçleri devreye alınmıştır.Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı olarak özveriyle görevini yerine getiren, insanların hayatını kurtaran ve şifa dağıtan sağlık çalışanlarımızın insanlık dışı davranışlarda bulunan kişiler sebebiyle töhmet altında kalmasına izin vermeyeceğiz.