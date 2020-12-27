Sağlık çalışanı genç: O Kadar Umutsuz, O Kadar Mutsuzum ki...





Antalya’da bir meydanda yapılan sokak röportajında Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik durum tartışılıyordu. Farklı yaş gruplarından kişilerin konuştuğu tartışma, 63 yaşındaki bir kişinin Türkiye’nin en iyi dönemlerinden birini yaşadığını söylemesiyle alevlendi. Ekonomik gidişatın yolunda olduğunu belirten kişiye cüzdanını göstererek “Sen para var diyorsun ben yok diyorum” diye itiraz eden genç , gençlerin içinde bulunduğu durumun vehametini şu sözlerle anlattı: ''Ben çalışıyorum. Bazen 24 saat nöbet tutuyorum. Çalışmama rağmen para yetişmiyor. Ekonomik sıkıntılardan o kadar mutsuzum, o kadar umutsuzum ki önümü göremiyorum. Evime giderken araba çarpıp ölsem gözüm asla arkada kalmaz.”

Kendine Muhabir isimli Youtube kanalının sokak röportajına katılan 21 yaşındaki sağlık çalışanı gencin söyledikleri sosyal medyada gündem oldu