Samanyolu Haber /Gündem / Sağlık çalışanı genç: O Kadar Umutsuz, O Kadar Mutsuzum ki... /27 Aralık 2020 15:03

Sağlık çalışanı genç: O Kadar Umutsuz, O Kadar Mutsuzum ki...

Sokak röportajı sırasında 21 yaşındaki sağlık çalışanı gencin söyledikleri sosyal medyada gündem oldu

Sağlık çalışanı genç: O Kadar Umutsuz, O Kadar Mutsuzum ki...

Kendine Muhabir isimli Youtube kanalının sokak röportajına katılan 21 yaşındaki sağlık çalışanı gencin söyledikleri sosyal medyada gündem oldu 

Antalya’da bir meydanda yapılan sokak röportajında Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik durum tartışılıyordu. Farklı yaş gruplarından kişilerin konuştuğu tartışma, 63 yaşındaki bir kişinin Türkiye’nin en iyi dönemlerinden birini yaşadığını söylemesiyle alevlendi. Ekonomik gidişatın yolunda olduğunu belirten kişiye cüzdanını göstererek “Sen para var diyorsun ben yok diyorum” diye itiraz eden genç , gençlerin içinde bulunduğu durumun vehametini şu sözlerle anlattı: ''Ben çalışıyorum. Bazen 24 saat nöbet tutuyorum. Çalışmama rağmen para yetişmiyor. Ekonomik sıkıntılardan o kadar mutsuzum, o kadar umutsuzum ki önümü göremiyorum. Evime giderken araba çarpıp ölsem gözüm asla arkada kalmaz.”
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Sağlık çalışanı genç: O Kadar Umutsuz, O Kadar Mutsuzum ki...

Sağlık çalışanı genç: O Kadar Umutsuz, O Kadar Mutsuzum ki...

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