Sağlık çalışanına dokunanı görürsem...

Gazeteci Fatih Altaylı, Habertürk TV'de kendisinin hazırlayıp sunduğu "Teke Tek" isimli programda Koronavirüs salgınında bile sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların devam ettiğini söyledi.





Altaylı, "Sağlık çalışanlarına dokunanı görürsem kafasını, ağzını burnunu kırar eline veririm. Kodum mu oturturum." dedi.





ALTAYLI: YİNE "DELİ" DİYECEKLER, FAKAT DELİRTİYORLAR BENİ





Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerin müzakere edildiği canlı yayında Altaylı, “Hocam ben buradan söyleyeyim. Bakmayın burada beni herkes cüce zannediyor. 1,90 boyum var 90 kilo ağırlığındayım." ifadelerini kullandı.





Altaylı, "Peşin peşin söyleyeyim yani kimse kusura bakmasın. Yine ‘deli’ diyecekler, fakat delirtiyorlar beni. Kusura bakmayın. Özür dilerim ama döverim, hakikaten döverim.” diye konuştu.







İki gün önce bir kişi İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kendisini karantina altındaki Koronavirüs servisine almadığı için güvenlik görevlisini bıçaklamıştı.





Ağır yaralanan güvenlik görevlisi tedavi altına alınırken, polis tarafından yakalanan saldırgan çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza hâkimliği tarafından tutuklanmıştı.