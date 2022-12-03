Samanyolu Haber /Gündem / Sağlık çalışanlarına büyük(!) destek: 38 lira 29 kuruşluk giyim parası /03 Aralık 2022 14:05

Sağlık çalışanlarına büyük(!) destek: 38 lira 29 kuruşluk giyim parası

İstanbul'da sağlık çalışanı Abuzer Arslan'ın hesabına giyim desteği olarak 38 lira 29 kuruş yattı. Abuzer Arslan "Bununla bir çorap bile alamam” diyerek tepki gösterdi.

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21 yıllık sağlıkçı veri hazırlama ve kontrol işleminde memur olarak görev yapan Abuzer Arslan'a giyim desteği olarak 38 lira 29 kuruş yatırıldı. Arslan, Halk TV muhabiri Gül Gündüz'e yaptığı açıklamada, "Giymemiz gereken önlüğü bu parayla almamız gerekiyormuş. Ama 200-300 liradan aşağıya önlük yok" dedi.

Maaş, ek ödeme, performans ve teşvik ücreti olmak üzere 4 kalemde ödeme alan sağlıkçıların emekliliklerine bu ödemelerin sadece biri yansıyor. Sağlıkçılar bu konuda çözüm beklerken Abuzer Arslan'a mayıs ayında 1 TL performans ücreti yatırıldı. Şimdi ise 38 lira 29 kuruş giyim destek ücreti yansıtıldı. KDV kesilen 'destek ücreti' ile önlük alması istendi.

Arslan, şu açıklamaları yaptı:
"Devletin aklı 90'lı yıllarda kalmış. Rakamlar güncellenmiyor. Hemşirelere de 2 çorap, bir ayakkabı, alt üst forma alması için 152 TL yatırıldı. Nasıl alacaklar? Bizimle alay ediyorlar. Bit pazarından alabilir miyim acaba alamam. Sağlık bakanı, maliye bakanı, çalışma bakanına versinler 38 lirayı bakalım bir önlük alabilirler mi?"
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