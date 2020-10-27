Samanyolu Haber /Gündem / Sağlık çalışanlarına istifa yasağı ve izin durdurma kararı /27 Ekim 2020 22:39

Sağlık çalışanlarına istifa yasağı ve izin durdurma kararı

Türkiye'de koronavirüs önlemleri kapsamında sağlık çalışanlarının yıllık izinlerinin iptal edildiği ve istifalarının da yasaklandığı belirtildi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzasıyla 81 il valiliğine sağlık çalışanları hakkında genelge gönderildi. Genelgede yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde sağlık çalışanlarının istifa taleplerinin kabul edilmeyeceği bildirildi.

Genelgede, Covid-19 salgını sürecinde "her ne sebeple olursa olsun istifa talebinde bulunan personelin mezkur talebi kabul edilmeyecek" denildi.

Genelgeye göre yaş haddinden emekli olacaklar ile malulen emekli olacaklar dışındakilere yönelik emeklilik işlemi tesis edilmeyecek.

Kamu sağlık hizmetinde ihtiyaç duyulan durumlarda zorunlu olarak iller arası geçici görevlendirilen personelin de derhal ayrılışı yapılarak görevlendirildiği yere gitmesi sağlanacak.
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