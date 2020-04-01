Samanyolu Haber /Gündem / Sağlık camiasını şoke eden ölüm /01 Nisan 2020 20:07

Sağlık camiasını şoke eden ölüm

Koronavirüs salgını ile mücadele esnasında kendisine virüs bulaşan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu bugün hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedavisi gören İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi dahiliye profesörü Cemil Taşcıoğlu hayatını kaybetti.

Türkiye'de virüse yakalanan ilk sağlık çalışanı olan Taşçıoğlu, 16 Mart'tan beri İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu. 

Taşçıoğlu'nun vefat haberini oğlu Onur Taşçıoğlu şahsi Twitter hesabından duyurdu.

PROF. DR. CEMİL TAŞÇIOĞLU KİMDİR?

İstanbul Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri bölümü genel dahiliye bilim dalı profesörü olan Cemil Taşçıoğlu, İstanbul Tıp Fakültesi mezunlarına Semiyoloji, Dikey Koridor 2 ve Medical Skills Laboratory 2 gibi dersler vermişti. 

Taşçıoğlu’nun ayrıca, çeşitli dergilerde yayınlanan birçok makalesi bulunuyor. 

Taşçıoğlu'nun “İç Hastalıkları Vaka Derlemeleri”, “Klinisyenin İç Hastalıkları Rehberi-Pratik Yaşam” isimli kitapları yayımlanmıştı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sağlık camiasını şoke eden ölüm Sonraki Haber >>

İstanbul'daki korona Gasilhanesi

İstanbul'daki korona Gasilhanesi

Sanatçılar, yazarlar ve siyasetçilerden ortak çağrı

Sanatçılar, yazarlar ve siyasetçilerden ortak çağrı

Vali Hanım sokağa indi!

Vali Hanım sokağa indi!

Erdoğan'a 'Reis' diyen rektör!

Erdoğan'a 'Reis' diyen rektör!

Gergerlioğlu: Siyasi suçlular da faydalansın

Gergerlioğlu: Siyasi suçlular da faydalansın

Yandaş kanalda spikerden ilginç yorum

Yandaş kanalda spikerden ilginç yorum

Bizim esas işimiz

Bizim esas işimiz

Nereden nereye…

Nereden nereye…

Akşener: Korona tedbirlerinde 5 müteahhitin ne işi var anlayamadık

Akşener: Korona tedbirlerinde 5 müteahhitin ne işi var anlayamadık

Salgının ortasında işsiz kaldılar

Salgının ortasında işsiz kaldılar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:39:52