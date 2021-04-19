Samanyolu Haber /Gündem / Sağlık durumu kötüleşen Rus muhalif lider Navalny hastaneye kaldırıldı /19 Nisan 2021 14:43

Sağlık durumu kötüleşen Rus muhalif lider Navalny hastaneye kaldırıldı

Açlık grevinin üçüncü haftasında kötüleşen muhalif lider Alexei Navalny'nin sağlık durumunun kötüleştiği ve hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

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Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle cezaevindeki hastaneye nakledildi. 

Zehirlendikten sonra Almanya’da tedavi olan Rusya’ya dönüşü sırasında ise tutuklanarak Vladimir Bölgesi’ndeki bir hapishaneye gönderilen Rus muhalif lider Alexei Navalny, kötü muamele ve cezaevi koşullarını gerekçe göstererek 31 Mart'ta açlık grevine başladı. Rus medyası, Navalny'nin durumunun kötüleşmesi nedeniyle ceazevindeki hastaneye kaldırıldığını aktardı. Sağlık komisyonu tarafından alınan kararın ardından nakil işleminin gerçekleştirildiği Navalny'e vitamin eksikliği tanısı konduğu bildirildi.

DOKTORU 2 GÜN ÖNCE AÇIKLAMIŞTI

44 yaşındaki Navalnıy'ın test sonuçlarını inceleyen doktoru, bu sonuçlara göre Rus muhalifin her an kalbinin durabileceği ve ölüm riskiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyardı. Navalnıy'nin doktorlarının hapishanede kendisini görmesine izin verilmiyor.

"BİR DOKTOR BANA BAKANA KADAR AÇLIK GREVİ İLAN EDİYORUM"

Rus muhalif 31 Mart itibariyle doktorunun kendisini ziyaret etmesine izin verilmediği ve gereken tıbbi yardımı alamadığı gerekçesiyle açlık grevine başladığını duyurmuştu.

Navalnıy bel fıtığı olduğunu ağrılarıyla birlikte ellerinde de his kaybı başladığını açıklamıştı.

Mektubunda, her mahkumun doktor çağırma ve muayene olma hakkı bulunduğunu vurgulayan Navalnıy, "Bir doktorun beni görmesine izin verilmesini talep ediyorum bu olana kadar açlık grevi ilan ediyorum" ifadelerini kullandı.
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