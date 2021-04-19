Sağlık durumu kötüleşen Rus muhalif lider Navalny hastaneye kaldırıldı









Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle cezaevindeki hastaneye nakledildi.





Zehirlendikten sonra Almanya’da tedavi olan Rusya’ya dönüşü sırasında ise tutuklanarak Vladimir Bölgesi’ndeki bir hapishaneye gönderilen Rus muhalif lider Alexei Navalny, kötü muamele ve cezaevi koşullarını gerekçe göstererek 31 Mart'ta açlık grevine başladı. Rus medyası, Navalny'nin durumunun kötüleşmesi nedeniyle ceazevindeki hastaneye kaldırıldığını aktardı. Sağlık komisyonu tarafından alınan kararın ardından nakil işleminin gerçekleştirildiği Navalny'e vitamin eksikliği tanısı konduğu bildirildi.





DOKTORU 2 GÜN ÖNCE AÇIKLAMIŞTI





44 yaşındaki Navalnıy'ın test sonuçlarını inceleyen doktoru, bu sonuçlara göre Rus muhalifin her an kalbinin durabileceği ve ölüm riskiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyardı. Navalnıy'nin doktorlarının hapishanede kendisini görmesine izin verilmiyor.



