Sağlık Müdürlüğü, Covid-19'un araştırılmasını yasakladı

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün hastanelerde kendisinden izin alınmadan koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili araştırma yapılmasını yasakladığı ortaya çıktı.





İstanbul Tabip Odası’nın kentteki salgına ilişkin verilere yer verdiği raporda aktarılan bilgiye göre, İl Sağlık Müdürlüğü, Covid-19 ile ilgili bilimsel araştırma yapılmasını yasakladı. Araştırma izni için kendisinden izin alınmasını istedi. Gelişmeyi aktaran İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu, rapora söz konusu durumla ilgili “yorumsuzdur” notunu düştü.





İlk olarak 31 Aralık 2019’da Çin’in Wuhan şehrinde tespit edilen koronavirüs pandemisi dünyada ve Türkiye’de yayılmaya devam ediyor. Dünya genelinde salgına yakalananların sayısı 2 buçuk milyon kişiye yaklaşırken, Türkiye’de de can kayıpları gün geçtikçe artmaya devam ediyor.





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dün açıkladığı resmi verilere göre Türkiye’de toplam can kaybı 2017'ye yükselirken, salgınla mücadele için 36 saat aralıksız çalıştığı haberleri gelen sağlık çalışanları da hastalığa yakalanmaya devam ediyor.





İstanbul’daki sağlık kurumlarında 13-19 Nisan haftasında yaşananlara dair sahada çalışan sağlık çalışanlarından gelen bilgileri raporlayan İstanbul Tabip Odası (İTO), İstanbul’da enfekte olan sağlık personeli sayısının 2 bine yaklaştığını açıkladı.





İstanbul’da 9 da doktorun da hayatını kaybettiğini aktaran İTO’nun raporunda ayrıca Covid-19 ile ilgili araştırma yapılmasının yasaklandığını kaydederek şu tespitler yapıldı:





"-11-12 Nisan günleri uygulanan iki günlük sokağa çıkma yasağının ertesinde İstanbul sokaklarının önceki günlere göre daha canlı olduğu; keza Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın 14 Nisan akşamı salgının yayılma hızını kontrol altına aldıklarını açıklamasının ertesinde de sokağa çıkan insan sayısının arttığı görüldü.





-Algoritma değişikliği nedeniyle hastaneye yatırılan hasta sayısı azalmakla birlikte İstanbul’da salgının başlangıcından bu yana COVİD-19 nedeniyle yatan/çıkan hasta sayısı 10.000’i aştı; hastaneler hekimlerin ve sağlık çalışanlarının büyük gayretleriyle ilk haftalarda yaşanan büyük kaosa göre genel olarak daha organize olmakla birlikte ciddi sorunlar devam ediyor.





9 HEKİM HAYATINI KAYBETTİ





Geçtiğimiz hafta içinde hayatını yitiren İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu ve Nişanca Aile Sağlığı Merkezi (ASM) aile hekimi Dr. Yavuz Kalaycı ile birlikte salgının başlamasından bu yana İstanbul’dan kaybettiğimiz meslektaşlarımızın sayısı dokuza yükseldi. (Acılı ailelerine, mesai arkadaşlarına ve hekim camiasına bir kez daha başsağlığı diliyoruz.)"





36 SAAT ARALIKSIZ ÇALIŞMA





"-Sağlık kuruluşlarında maske, önlük, eldiven gibi koruyucu donanım eksikliği ilk haftalara göre azalmakla birlikte devam ediyor; birçok hastanede vardiyalı çalışmaya geçilmekle birlikte bazı hastanelerde özellikle asistanlar hala daha aralıksız 36 saat çalıştırılıyor."





ENFEKTE OLAN SAĞLIK ÇALIŞANI SAYISI 2 BİNE YAKLAŞTI





"-Pandemi mücadelesinin en ön saflarında yer alan hekimler, sağlık çalışanları için testler, filyasyon çalışmaları düzenli ve yeterli ölçüde yapılmıyor; İstanbul’da bugüne kadar enfekte olan sağlık çalışanı sayısı 2.000’e yaklaştı.





-Pandemiye karşı sahada filyasyon çalışmalarını yürüten İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri ve rutin faaliyetlerini yürüten ASM çalışanları arasında enfekte sağlık çalışanı sayısında artış sürüyor.





-Covid-19 dışı hastaların ertelenemez sağlık hizmeti ihtiyaçları için sıkıntılar giderek büyüyor, bu hastalar hizmet alacak sağlık kurumu bulmakta zorlanıyorlar."





DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN SİSTEMİNE UYULMUYOR





"-Toplu bulunulan mekanlarda maske takma zorunluluğu getirilip maske satışı yasaklanmasına ve maskelerin eczanelerden temin edileceği duyurulmasına rağmen yeterli ve düzenli dağıtım yapılamıyor, vatandaşlar mağdur oluyor.





-Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği kodlama sistemine uyulmuyor; bütün klinik bulguları uymasına ve COVİD-19 olarak kabul edilip tedavi görmelerine rağmen PCR testi pozitif çıkmayan hastalara ve ölümlere Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın açıklamalarında yer verilmiyor."





SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İZİNSİZ COVİD-19 ARAŞTIRMASINI YASAKLADI





"-İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü 13 Nisan tarihli yazısıyla hastanelerde Müdürlükten izin alınmadan COVİD-19’la ilgili bilimsel araştırma yapılmasını yasakladı. (Yorumsuzdur.)





Özetle; Covid-19 pandemisinin altıncı haftasında da İstanbul’daki sağlık kurumlarında ciddi sıkıntılar yaşanmaya; yanlış politikaların ve organizasyon bozukluklarının bedelini hekimler, sağlık çalışanları ödemeye devam ediyor.”