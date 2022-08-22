Samanyolu Haber /Gündem / Sağlık sektöründe kan kaybı: 10 bin doktor ayrıldı /22 Ağustos 2022 15:53

Sağlık sektöründe kan kaybı: 10 bin doktor ayrıldı

Sağlık istatistikleri, Avrupa Birliği ve OECD ülkelerine göre Türkiye’nin doktor açığının önemli ölçüde arttığını ve sağlık sisteminde yaşanan krizi ortaya koydu.

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Covid-19 salgını sırasında getirilen istifa yasağının kalkmasının ardından emekliye ayrılan ve istifa eden doktor sayısının yaklaşık 10 bin kişiye ulaştığını açıklayan Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, istifa eden ya da emekliliğini isteyen doktorların önemli bölümünü uzman doktorların oluşturduğunu söyledi.

Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre 2002 yılında yurt dışına gitmek için belge isteyen doktor sayısı 59 iken; 2022 yılının Ocak ayında 197, Şubat’ta 157, Mart’ta 213, Nisan’da 214, Mayıs’ta 161, Haziran’da 229, Temmuz’da 231 olmak üzere bin 402’ye ulaştı.

Yurtdışına çıkmak isteyenler arasında akademik personelin de önemli sayıda olduğunu ifade eden Uğur, “Acil tıp, beyin ve sinir cerrahisi, anesteziyoloji ve reanimasyon, genel cerrahi, çocuk sağlığı ve hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum gibi kritik branşlardan yurtdışına gidenlerin sayısında dikkat çeken artış gözleniyor. Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) tercihlerinde bu branşları tercih sayısının son derece azaldığı göz önüne alınırsa durumun ciddiyeti daha iyi anlaşılır. Yurtdışına gitmek için başvurular bu şekilde devam ederse bu yıl sayının 3 bini bulacağını tahmin ediyoruz. Böyle giderse sağlık sisteminin tıkanacak” diye konuştu.
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