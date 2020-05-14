Sağlık Sen Başkanı hükümete isyan etti

Çakmak yaptığı açıklamada, “Sağlık çalışanlarının kahramanca bir mücadele verdiğini herkes biliyor ve takdir ediyor. Ama ne yazık ki bazı kendini bilmezler sağlık çalışanları tavandan ek ödeme ile çift maaş alıyormuş gibi bir algı oluşturmuşlar. Alsalar gam yemeyeceğiz ama öyle bir şey yok” dedi.



Erdoğan Çakmak açıklamasında şunları söyledi: “Herkese bir kez daha ilan edelim. Tavandan ek ödeme zaten bizim yıllardır kaybolan döner sermayemizin geri verilmesiydi. Mağduriyetimizin giderilmesiydi. Fakat bu ödemenin usul ve esaslarındaki yanlışlar ile idarecilerin keyfiyetine bırakılması sonucunda tüm sağlık çalışanları için tavandan değil yavandan bir ödeme oldu. Televizyonlarda söylenen paraları kimse almadı. Aile hekimliği çalışanları ile sağlık hizmetleri sınıfının dışında olan arkadaşlarımız herhangi bir ek ödeme alamadılar.





Bu da yetmedi, nöbet paralarından kesilmek gibi işlere kalkışıldı. Herkes bunları bilsin. Sağlık çalışanları bu sürecin kahramanıdırlar ama alın terlerinin karşılığı verilmedi. Mağduriyetleri çözülmedi. Tavandan ek ödeme diye bir şey asla tam manasıyla olmadı, çift maaşa denk gelecek bir para alınmadı. Bunlar uydurmadır. Bu söylemler sahada canını dişine takıp kahramanca mücadele veren arkadaşlarımızı üzmektedir. Herkes konuştuğuna dikkat etmeli.”