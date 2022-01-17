Sağlık sistemi çöktü: 3 büyük şehirde hastane randevusu yok!

BirGün'den Mustafa Bİldircin'İngöre, İstanbul, Ankara ve İzmir’deki tüm branşlardan 9 ve 15 Ocak’ta randevu almaya çalıştığını belirten CHP’li İlgezdi, şu bilgileri verdi: “İstanbul’da iki hafta boyunca göz doktoruna ulaşmanız mümkün değil. Aynı durum geçen hafta da vardı. 9 Ocak’ta da 39 ilçede göz randevusu bulamamıştım. 39 ilçedeki hiçbir hastanede ve poliklinikte haftalardır randevu yok. Sağlık Bakanlığı, ‘İstanbul’da gözünüze iyi bakın’ diyor.”Sağlığa ulaşımın bir insan hakları meselesi olduğunun altını çizen İlgezdi, şunları kaydetti: “Geçen hafta KBB randevusu bekleyen İstanbullu, sadece 14 gün sonraya Şile’de yer bulabiliyordu. Buna göre Silivri’deki bir yurttaş hastalığı ile 14 gün bekleyip, 142 km gitmek zorunda kalacaktı. Bu hafta ise o randevu bile yok. Hastanelerdeki kuyrukları bitirdiklerini iddia edenler randevu vermedikleri için insanları tedaviden mahrum bırakıyorlar.”İlgezdi, araştırmasından şu örnekleri de paylaştı:¦ İstanbul’da psikiyatri için 14 gün sonraya sadece Seyrantepe Hamidiye Etfal Ek Hizmet Binası’nda yer bulabiliyorsunuz. Tuzla’daysanız 50 km ve 2 saatlik bir yolu göze almanız lazım. Geçen hafta ise Anadolu yakasındaysanız 14 gün sonra sadece Göztepe’de, Avrupa yakasındaysanız 10 gün sonra sadece 3 ilçede randevu bulabiliyordunuz.¦ Ankara’da 15 Ocak’ta 17- 28 Ocak haftası randevularında merkezde hiç kardiyoloji randevusu bulamıyorsunuz. Geçen hafta da bulunamıyordu. Kardiyoloğa gitmek zorunda olan yurttaş 14 gün sonra Çubuk, Polatlı, Kızılcahamam, Nallıhan, Beypazarı’na gitmek zorunda.¦ Ankara’da merkezde randevu yok. Geçen hafta 14 gün sonra merkezde göz, KBB, psikiyatri ve dahiliye randevusu bulunabiliyorken, bu hafta 4 branşın da randevuları gelecek 15 gün için tamamen dolu. Randevu bulunamıyor.¦ İzmir’de durum Ankara’dan farksız. Geçen hafta psikiyatri, KBB, dahiliye, diş ve göz hastalıklarına anca 2 hafta sonraya randevu alabiliyorken, bu hafta 5 branşın da randevuları gelecek 15 gün için tamamen dolu.