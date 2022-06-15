Sağlıklı bir yaz için önemli ipuçları

ESRA BÜYÜKCOMBAK Akademisyen (Genetik ve Biyoloji Mühendisliği)





Yaz mevsimi, açık havada vakit geçirmek ve güneşten faydalanmak için harika bir mevsimdir. Ancak yaz aktiviteleri, dikkat edilmezse sağlığınızı etkileyebilir. Piknik, yürüyüş, kamp, barbekü yapmak veya yazlık denilen daha serin yerlerde vakit geçirmek sıcak hava etkinliklerindendir. Pek çok kişi için bu yaz klasikleri olmadan yaz tamamlanmış sayılmaz. Yaz aylarında yaygın olarak görülen mevsimsel etkileri bilmek, sizin ve ailenizin yaz aylarını güvenli ve eğlenceli geçirmesi için doğru adımları atmanıza yardımcı olacaktır. Sıcak yaz günlerinin tadını çıkarabilmek için dikkat edilebilecek bazı önlemleri okumaya devam edin lütfen…







Sıcaklığa bağlı rahatsızlıklar Bitkinlik ve sıcak çarpması gibi sıkıntılar, yaygın sorunlardır. Bitkinlik; artan nabız, baş dönmesi, yorgunluk, kas krampları, mide bulantısı ve baş ağrısı gibi pek çok rahatsız edici semptomla hissedilir. Sıcaktan kaynaklı bitkinlik, acil tıbbi müdahale gerektiren daha ciddi bir durum olan sıcak çarpmasına neden olabilir. Dikkat edilmezse, sıcak çarpması hayati organlara ve kaslara zarar verebilir. Belirtileri fark ederseniz, serin bir yer arayın ve fiziksel aktiviteyi durdurun. Vücudunuzun dinlenmeye ve neme ihtiyacı olduğunu hissederseniz şekerli ve tuzlu su ile kolay serum hazırlayıp içmek iyi gelecektir. Açık havada yapacağınız fiziksel aktiviteler için havanın daha serin olduğu zamanları, sabah veya akşam saatlerini, tercih edin.





Dehidrasyon





Susuzluk belirtileri yaşınıza bağlı olarak değişebilir. Gözlerin çökmüş, cilt veya ağız kuruluğu olabilir. Susuz kalmış yetişkinler kendilerini yorgun ve bitkin hissedeceklerdir. Baş dönmesi ve kafa karışıklığı da olası semptomlardır. Çay ve kahve gibi içecekler idrar sökücü (diüretik) etkiye sahip olduğundan sıvı kaybına yol açar, dikkatli tüketmek gerekir. Koyu renkli idrar, yeterince su içmediğinizin yaygın bir işaretidir. Bu durum çözümü basit bir sorundur; yanınızda bir su şişesi bulundurun ve sık sık su için. Özellikle hareket halindeyseniz su tüketmek çok önemlidir. Ayrıca karpuz, çilek, domates, salatalık ve marul gibi su içeriği yüksek yiyecekler de su dengenize yardımcı olacaktır.





Gıda zehirlenmesi





Açık hava pikniklerinde sıcak havanın getirdiğiniz yiyecekleri etkileyebileceğini unutmayın. Belirli yiyecekler (özellikle et ve süt ürünleri) çok uzun süre buzdolabında olsa bile, hızlı bakteri ürettiklerinden dolayı onları tüketirken dikkatli olmak gerekebilir. Satın alacağınız bu tür yiyeceklerin, uygun saklama koşullarında olmaması halinde de aynı durumu yaşayacağınızı unutmayın. Gıda zehirlenmesi yaşadığınızı, muhtemelen mide bulantısı, kusma veya ishal ile fark edeceksiniz. Basit bir zehirlenmeyi bol su içerek ve hafif besinlerle atlatabilirken, belirtilerin azalmıyor olması ağır bir zehirlenmeye işarettir. Bu durumda da hemen bir sağlık uzmanına ulaşmanız gerekir.









Güneş yanığı





Aslında uzun vadeli sonuçları olabilecek yaz problemlerinden biridir. Birkaç defa tekrar eden güneş yanığı, cilt kanseri riskini artıracaktır. Geçen hafta ki yazımda belirttiğim gibi, UVB ve UVA ışınlarını engelleyen güneş koruyucu uygulamak hassasiyetinize iyi gelecektir. Işınlar bulut örtüsünden geçtiği için bulutlu günlerde bile güneş kremine ihtiyacınız olacağını hatırlayın. Mümkünse öğlen güneşine maruz kalmaktan kaçının. Bu saatlerde gölgeli alanları tercih edin. Güneşte uyumaktan muhakkak kaçının. Özellikle güneş tam tepedeyken şapka ve uzun kollu örtü gibi açık renkli giysiler giyin.





Göz hasarı





Güneş ışığındaki UV ışınları gözlerinize zarar verebilir. Yaz aylarında güneş ışığına çıkıyorsanız, UV ışığını filtreleyen güneş gözlüğü takmanız iyi olur. Elbette güneş ışığındaki fotonların gözden vücuda alınması da çok faydalıdır ancak fazla maruz kaldığınız takdirde katarakttan şaşılığa kadar pek çok hasara neden olabilir. Güneş gözlüklerinizin UV ışığını yüzde 100 filtrelediğinden emin olun. Doğru gözlük seçilmezse; camın koyu renginden dolayı, göz bebeklerinizin açılmasına ve daha fazla UV nin göze ulaşmasına neden olur. Özellikle çocukların oyuncak şeklinde kullandıkları güneş gözlüklerinin, UV koruması olmadığında fayda yerine zarar vereceği çok açıktır.





Böcek ısırıkları





Can sıkıcı ve kaşıntılı olabilir. Sivrisinek, arı, kene gibi böcekler ciltte kabarma ve kaşıntı veya daha farklı alerjik belirtilere yol açabilir. Böcek ısırmalarına karşı sinek kovucu jel, tablet veya vücut spreyleri kullanılabilir. Çiçek kokulu parfüm veya losyon gibi böceklerin ilgisini çekebilecek kokulardan kaçınmak, terlik veya sandalet yerine kapalı ayakkabılar ve uzun giysiler tercih etmek önleyici olabilir. Böceğin ısırdığı bölgenin dezenfekte edilmesi etkileri azaltacaktır.









Yüzme kazaları





Ne yazık ki, suda serinlerken tehlikeler de ortaya çıkabilir. Denizde, akarsularda veya herhangi yüzme ortamında hazırlıksız yakalanılabilir ve boğulmalara neden olabilir. Yüzme havuzları daha güvenli olsa da, dikkatsiz olunursa yine de kazalar olabilir. Çocukların güvenli bir şekilde oynadığından ve her zaman gözetim altında olduğundan emin olun.











